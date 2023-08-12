ВСУ добились "тактически значимого" успеха в контрнаступлении, — The New York Times (карта)

По информации журналистов, украинские военные еще не прорвали российские линии обороны, однако шансы взять контроль над южным побережьем стали еще выше.

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Вооруженные силы Украины смогли достичь "тактически значимого" успеха в ходе своего контрнаступления сразу на нескольких направлениях. Об этом пишет американское издание The New York Times 12 августа.

По информации журналистов, украинским военным удалось продвинуться на 16-19 километров вдоль двух главных линий атак на южных направлениях, где продолжаются ожесточенные бои за территорию. Контроль над южным побережьем стал еще ближе для Украины и это позволит в будущем перерезать сухопутный коридор РФ, который является одной из главных линий снабжения ВС РФ.

Также было отмечено, что ВСУ движутся через недавно освобожденное село Старомайорское в Донецкой области к Бердянску, а также на запад к городу Мелитополь.

Украина могла добиться на поле боя "тактически значимого" успеха в ходе контрнаступления Фото: DeepStateMAP

"Освобожденная территория от 16 до 19 километров на двух направлениях наступления хоть и относительно небольшая, но важна тем, что заставляет Москву отвлекать силы с других участков линии фронта, отметили военные аналитики. Американский Институт изучения войны (ISW) назвал это продвижение "тактически значимым", заявив, что передислокация Москвы, скорее всего, "еще больше ослабит российские оборонительные линии в совокупности", создавая "возможности для любого украинского прорыва, который может стать потенциально решающим", — говорится в сообщении.

Отдельно в The New York Times отметили, что с каждым километром продвижения украинских войск, на них давит все более плотная российская оборона, но это их не останавливает. Замминистра обороны Анна Маляр накануне заявила, что Силы обороны добились "частичных успехов" в направлении к населенному пункту Урожайное возле Старомайорского в Донецкой области.

Украина могла добиться на поле боя "тактически значимого" успеха в ходе контрнаступления Фото: DeepStateMAP

Кроме того, давление со стороны ВСУ вынуждает российских оккупантов перебрасывать на первую линию обороны подкрепления с более глубоких позиций. Это и морские пехотинцы, и десантники со спецназом.

Журналисты отметили и проблему с минными полями. Огромное количество препятствий значительное замедляет продвижение и дает дополнительное время противнику на подготовку и укрепление обороны.

Также большую опасность создает боевая авиация ВС РФ, которая время от времени атакует украинские позиции. На прошлой неделе было такое, что за один день было осуществлено более 10 вылетов.

Российские оккупанты понимают, что в любой момент войска ВСУ могут прорвать оборону, поэтому начали собственное наступление вокруг города Купянск в Харьковской области, тем самым заставляя украинское командование также укрепить это направление. Это тактика отвлечения, отметили некоторые аналитики.

Украина могла добиться на поле боя "тактически значимого" успеха в ходе контрнаступления Фото: DeepStateMAP

Несмотря на попытки атаковать в ответ, российские войска столкнулись с тяжелыми боями и истощением на передовой, о чем сообщили в разведке Минобороны Великобритании.

К слову, не обошли стороной в The New York Times и взрывы на территории Крымского полуострова и непосредственно в самой Российской Федерации.

"Несмотря на то, что украинские солдаты сражаются в окопах и на поле, кампания по разгрому российских линий снабжения продолжается, при этом украинские ракеты и беспилотники нападают на объекты вдали от линии фронта", — говорится в сообщении.

В качестве примера были приведены взрывы на Крымском мосту, который также служит дорогой снабжения противника. Журналисты отметили, что атаки на сооружение продолжатся до тех пор, пока он полностью станет непригодным для использования.

Напомним, 12 августа сообщалось, что ВСУ значительно продвинулись в Запорожской области, а ВС РФ пытается в ответ атаковать под Бахмутом. В ISW отметили, что усилия украинских войск значительно ухудшают российские линии обороны.