В Украине наладили производство динамической защиты "Контакт-1" ( видео)

Один из военных показал одну из взрывных пластин, которую устанавливают в контейнер. На ней украинская маркировка и 2023 год производства.

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Украинские оборонные предприятия смогли наладить производство динамической защиты "Контакт-1". Об этом сообщает "Милитарный" со ссылкой на социальные сети.

Один из украинских военных показал элементы динамической защиты, которые были изготовлены в 2023 году. Дополнительным аргументом является также то, что маркировка нанесена на украинском языке, а не на русском. Поэтому это исключает вариант того, что военные каким-то образом раздобыли российский ДЗ.

На кадрах изображено 4С20 — это индекс "Контакт-1". Маркировка ПВР-5А означает, что содержится внутри элемента. "ПВР" расшифровывается как "пластична вибухова речовина". Такая пластина складывается в коробчатый контейнер по два в один, чтобы дальше установить на тяжелую бронетехнику и танки.

Динамическая защита "Контакт-1" Динамическая защита "Контакт-1"

Динамическая защита позволяет улучшить защиту танка от кумулятивных боеприпасов, ПТРК или ручных противотанковых гранатометов. Контакт-1 был разработан в 1982 году и относится к первому поколению динамической защиты. Пластина такой взрывчатки на 85% состоит из гексогена и весит 260 граммов.

Принцип действия основан на рассеивании кумулятивной струи путем метания в его направлении металлической пластины под действием взрыва. В издании отмечают, что при правильной установке "Контакт-1" может нейтрализовать до 350-400 мм бронепробития кумулятивной струи. Но он не способен эффективно противодействовать тандемным кумулятивным боеприпасам и подкалиберным снарядам. От этих типов угроз защищает более новый ДЗ "Нож" или "Дуплет".

Напомним, 3 августа специалист Николай Саламаха оценил модернизацию в Украине танков Leopard 2, который дооснастили динамической защитой.

3 августа также сообщалось, какая динамическая защита лучше "Нож" или российский "Реликт".