Украинский "Нож" или российский "Реликт": какая динамическая защита эффективнее (видео)

По словам специалиста Николая Саламахи, "Реликт" не является новым изделием — это лишь другая схема установки элементов "Контакт-5". Однако она похожа по эффективности с "Ножом".

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Для усиления защиты танков, которые есть в ВСУ и ВС РФ устанавливают элементы динамической защиты. Они должны нивелировать эффект кумулятивных и других типов боеприпасов. Представитель научно-производственного предприятия "Энергия 2000" Николай Саламаха в интервью для "Милитарного" рассказал, какая динамическая защита лучше: "Нож", "Контакт" или "Реликт".

Динамическая защита — это вид бронирования военной техники. Если максимально сократить технические детали, то в контейнеры устанавливают специальные пластины, которые взрываются при контакте со снарядом. Таким образом взрывная волна должна поглотить эффективность удара, в частности кумулятивную струю, которая буквально прожигает бронирование. Однако стоит отметить, что есть невзрывная динамическая защита и электрическая.

Николай Саламаха рассказал о разнице взрывной динамической защиты "Нож" украинской разработки, "Контакт-1" и "Контакт-5" советской/российской и "Реликт" российской разработки.

Какая динамическая защита эффективнее "Контакт-1" или "Нож"?

По словам Саламахи, украинский "Нож" гарантированно снимает до 70% мощности кумулятивной струи. "Контакт-1" — снимает до 20%, "Контакт-5" — до 50%. Российский "Реликт", на самом деле не является новой разработкой, как утверждают в РФ. Такой вид ДЗ отличается другим способом расположения "Контакта-5". По эффективности он похож на украинский "Нож" — около 70% от мощности кумулятивной струи. Но если использовать "Нож" в конструкции "Дуплет", то ни один "Контакт" и "Реликт" не будет идти в сравнение.

ДЗ "Дуплет"

Также эксперт назвал данные по оперенным бронебойно-подкалиберным снарядам, то "Контакт-1" против них будет неэффективным, "Контакт-5" — 15-20%, "Нож" — до 50%. Фотографии испытаний есть в открытом доступе.

Испытания ДЗ "Дуплет"

По словам Соломахи, именно из-за низкой эффективности на "Контакт-1" или даже "Контакт-5" могут навешивать бревна или мешки с песками, потому что танкисты понимают угрозу от даже советских боеприпасов по типу "Манго" или "Манго-М".

Полное интервью Николая Саламахи

ДЗ "Нож" используют на украинских танках Т-84 и БМ "Булат".

Напомним, 22 июля в ВСУ заметили БМП М2 Bradley с динамической защитой BRAT, созданный специально для американской машины.

17 июля бойцы ВСУ показали танк Leopard 2A4 с камуфляжем Barracuda и ДЗ "Контакт-1".