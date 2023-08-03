Український "Ніж" чи російський "Релікт": який динамічний захист ефективніше (відео)

За словами фахівця Миколи Саламахи, "Релікт" не є новим виробом — це лише інша схема встановлення елементів "Контакт-5". Проте вона схожа за ефективністю з "Ножем".

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Для посилення захисту танків, які є в ЗСУ та ЗС РФ встановлюють елементи динамічного захисту, які мають нівелювати ефект кумулятивних та інших типів боєприпасів. Представник науково-виробничого підприємства "Енергія 2000" Микола Саламаха в інтервʼю для "Мілітарного" розповів, який динамічний захист кращий: "Ніж", "Контакт" чи "Релікт".

Динамічний захист — це вид бронювання військової техніки. Якщо максимально скоротити технічні деталі, то в контейнери встановлюють спеціальні пластини, які вибухають при контакті зі снарядом. Таким чином вибухова хвиля має поглинути ефективність удару, зокрема кумулятивний струмінь, який буквально пропалює бронювання. Проте варто зазначити, що є невибуховий динамічний захист та електричний.

Микола Саламаха розповів про різницю вибухового динамічного захисту "Ніж" української розробки, "Контакт-1" та "Контакт-5" радянської/російської та "Релікт" російської розробки.

Який динамічний захист ефективніший "Контакт-1" чи "Ніж"?

За словами Саламахи, український "Ніж" гарантовано знімає до 70% потужності кумулятивного струменя. "Контакт-1" — знімає до 20%, "Контакт-5" — до 50%. Російський "Релікт", насправді не є новою розробкою, як стверджують у РФ. Такий вид ДЗ відрізняється іншим способом розташування "Контакту-5". За ефективністю він схожий на український "Ніж" — близько 70% від потужності кумулятивного струменя. Але якщо використовувати "Ніж" у конструкції "Дуплет", то жоден "Контакт" та "Релікт" не буде йти у порівняння.

ДЗ "Дуплет"

Також експерт назвав дані за оперені бронебійно-подкаліберні снаряди, то "Контакт-1" проти них буде неефективним, "Контакт-5" — 15-20%, "Ніж" — до 50%. Фотографії випробувань є у відкритому доступі.

Випробування ДЗ "Дуплет"

За словами Соломахи, саме через низьку ефективність "Контакт-1" чи навіть "Контакт-5" можуть навішувати колоди чи мішки з пісками, бо танкісти розуміють загрозу від навіть радянських боєприпасів по типу "Манго" чи "Манго-М".

Повне інтер'ю Миколи Саламахи

ДЗ "Ніж" використовують на українських танках Т-84 та БМ "Булат".

Нагадаємо, 22 липня в ЗСУ помітили БМП М2 Bradley з динамічним захистом BRAT, створений спеціально для американської машини.

17 липня бійці ЗСУ показали танк Leopard 2A4 з камуфляжем Barracuda та ДЗ "Контакт-1".