"Вернулись назад": истребители НАТО перехватили два российских бомбардировщика

По информации Минобороны Нидерландов, по тревоге были подняты в воздух два истребителя F-16. Самолеты РФ были перехвачены над территорией Дании.

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Королевские Военно-воздушные Силы Нидерландов 14 августа сообщили о том, что в 7:19 по местному времени над территорией Дании были замечены два российских бомбардировщика, направлявшихся в сторону Нидерландов.

При приближении самолетов к воздушному пространству стран Бенилюкса с авиабазы ​​Фолькель, Нидерланды, по тревоге были подняты в воздух два истребителя F-16.

"Сегодня утром два истребителя F-16 ВВС вылетели на перехват двух российских бомбардировщиков. Они летели в сторону голландского воздушного пространства. Развертывание истребителя было связано с так называемым оповещением о быстром реагировании (QRA)", — подтвердило информацию Министерство обороны Нидерландов.

По информации ведомства, к действиям подключились истребители вооруженных сил Дании, которые в итоге перехватили российские самолеты над территорией Дании. "Бомбардировщики повернули назад", — говорится в сообщении.

Нидерланды и Бельгия берут на себя эти задачи поочередно в течение нескольких месяцев. Они контролируют воздушное пространство не только Нидерландов, но и всего Бенилюкса.

Российские самолеты регулярно нарушают воздушное пространство стран НАТО. После начала войны в Украине частота такого рода провокаций значительно возросла. Практически не бывает месяца, когда истребители НАТО не были бы вынуждены вмешаться.

Напомним, 14 августа сообщалось, что НАТО показывает неготовность взять на себя обязательства по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины. Об этом заявил советник при президенте Дональде Трампе по национальной безопасности США Джон Болтон.

Кроме этого, 11 августа мы писали, почему Италия решила покупать Leopard 2. Несмотря на то, что Италия имеет собственную танкостроительную школу, они отстают от норм НАТО по технике. Поэтому страна может купить немецкие Leopard 2A8.