"Повернулися назад": винищувачі НАТО перехопили два російські бомбардувальники

За інформацією Міноборони Нідерландів, за тривогою було піднято в повітря два винищувачі F-16. Літаки РФ були перехоплені над територією Данії.

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Королівські Військово-повітряні Сили Нідерландів 14 серпня повідомили про те, що о 7:19 за місцевим часом над територією Данії помітили два російські бомбардувальники, які прямували в бік Нідерландів.

Під час наближення літаків до повітряного простору країн Бенілюксу з авіабази Фолькель, Нідерланди, за тривогою було піднято в повітря два винищувачі F-16.

"Сьогодні вранці два винищувачі F-16 ВПС вилетіли на перехоплення двох російських бомбардувальників. Вони летіли в бік голландського повітряного простору. Розгортання винищувача було пов'язане з так званим оповіщенням про швидке реагування (QRA)", — підтвердило інформацію Міністерство оборони Нідерландів.

За інформацією відомства, до дій долучилися винищувачі збройних сил Данії, які в підсумку перехопили російські літаки над територією Данії. "Бомбардувальники повернули назад", — ідеться в повідомленні.

Нідерланди та Бельгія беруть на себе ці завдання по черзі протягом кількох місяців. Вони контролюють повітряний простір не тільки Нідерландів, а й усього Бенілюксу.

Російські літаки регулярно порушують повітряний простір країн НАТО. Після початку війни в Україні частота такого роду провокацій значно зросла. Практично не буває місяця, коли винищувачі НАТО не були б змушені втрутитися.

Нагадаємо, 14 серпня повідомлялося, що НАТО демонструє неготовність узяти на себе зобов'язання з відновлення територіальної цілісності та суверенітету України. Про це заявив радник президента Дональда Трампа з національної безпеки США Джон Болтон.

Крім цього, 11 серпня ми писали, чому Італія вирішила купувати Leopard 2. Попри те, що Італія має власну танкобудівну школу, вони відстають від норм НАТО щодо техніки. Тому країна може купити німецькі Leopard 2A8.