Украинские защитники в течение прошлой недели результативно отработали по живой силе противника, уничтожив более 3,5 тысячи россиян. Также досталось вражеской артиллерии и бронетехнике.

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В Министерстве обороны Украины подвели итоги работы украинских защитников на фронте за прошедшую неделю. Оккупанты понесли значительные потери личного состава и техники. Об этом сообщают 14 августа в Military Media Center.

Силы обороны Украины за прошедшую неделю с 7 по 13 августа уничтожили:

личный состав — 3580 (условно 7 батальонов);

танки — 52 (условно 2 танковых батальона);

боевые бронированные машины — 66 (условно 2 мотострелковых батальона);

артиллерийские системы — 103 (условно 6 артиллерийских дивизионов);

ракеты — 2.

Для понимания предоставленных цифр в Military Media Center сообщили, что

1 батальон ~ 500 человек;

1 танковый батальон ~ 31 танк;

1 мотострелковый батальон ~ 34 машины;

1 артиллерийский дивизион ~ 18 орудий.

Ранее сообщалось, что 14 августа американский Институт изучения войны рассказал об успехах ВСУ на фронте. По данным экспертов, Силы обороны активно наступают на Бердянском и Мелитопольском направлениях. ВС РФ прилагают все усилия для удержания позиций.

Ранее также сообщалось, что если Силы обороны Украины не смогут прорвать линию обороны ВС РФ, то Украину может ожидать чеченский сценарий.