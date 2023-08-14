Мінус 7 ворожих батальйонів за 7 днів: Сили оборони завдали РФ значних втрат (інфографіка)

Українські захисники протягом минулого тижня результативно відпрацювали по живій силі противника, знищивши понад 3,5 тисячі росіян. Також дісталося ворожій артилерії та бронетехніці.

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В Міністерстві оборони України підбили підсумки роботи українських захисників на фронті за минулий тиждень. Окупанти зазнали значних втрат особового складу та техніки. Про це повідомляють 14 серпня у Military Media Center.

Сили оборони України за минулий тиждень із 7 по 13 серпня знищили:

особовий склад — 3580 (умовно 7 батальйонів);

танки — 52 (умовно 2 танкових батальйони);

бойові броньовані машини — 66 (умовно 2 мотострілецьких батальйони);

артилерійські системи — 103 (умовно 6 артилерійських дивізіонів);

ракети — 2.

Для розуміння наданих цифр у Military Media Center повідомили, що

1 батальйон ~ 500 людей;

1 танковий батальйон ~ 31 танк;

1 мотострілецький батальйон ~ 34 машини;

1 артилерійський дивізіон ~ 18 гармат.

Раніше повідомлялося, що 14 серпня американський Інститут вивчення війни розповів про успіхи ЗСУ на фронті. За даними експертів, Сили оборони активно наступають на Бердянському та Мелітопольському напрямках. ЗС РФ докладають усіх зусиль для утримання позицій.

Раніше також повідомлялося, що якщо Сили оборони України не зможуть прорвати лінію оборони ЗС РФ, то на Україну може очікувати чеченський сценарій.