Всю ночь вытаскивали тела и побитую технику: Андрющенко озвучил потери РФ после прилетов в Юрьевке

Раненых в результате атаки оккупантов развезли по трем больницам. Почти два десятка россиян умерли после ранений уже в медучреждениях.

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Вооруженные Силы нанесли массированный удар по позициям россиян под Мариуполем в районе Юрьевки и ранили более сотни оккупантов. Об этом 15 августа сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Из привезенных в больницу интенсивной терапии в Мариуполь умерших на утро оккупантов уже 13. В Мангуше больница забита. Относительно умерших, то известно о 5 оккупантах. Всю ночь разбирали последствия и вывозили раненых, трупы и вытаскивали побитую технику. По количеству автобусов и грузовиков, маркированных "300" количество раненых составляет около 123-140 нелюдей", — проинформировал Андрющенко.

Он добавил, что в результате атаки сожжены грузовики, топливозаправщики и две БМП. Также Петр Андрющенко отметил, что несмотря на сообщения россиян в сети о ликвидированном полковнике ВС РФ, ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию сейчас он не может.

Напомним, что 14 августа, Силы обороны Украины нанесли удар по командному пункту ВС РФ в селе Юрьевка Мариупольского района Донецкой области. Оккупанты обосновались там на территории санатория "Волна". Петр Андрющенко заявил, что в результате атаки никто из местных жителей не пострадал.

Также сообщалось, что в результате атаки на санаторий был ликвидирован полковник ВС РФ Виктор Ковалев. Он находился на территории командного пункта в момент удара.