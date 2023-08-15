"Освобождаем Донецкую область": морпехи зенитного подразделения рассказали подробности боев (видео)

Воины зенитного подразделения морской пехоты принимали участие в боях за освобождение Херсона, а ныне пытаются уничтожить российских оккупантов в Донецкой области.

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Морпехи 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского рассказали, как уничтожают россиян на суше и в воздухе. На YouTube опубликовано соответствующее видео.

Бойцы участвовали в боях за освобождение Херсона. Сейчас они пытаются выбить врага из Донецкой области.

Командир зенитной самоходной машины "Шилка" рассказал, что воины постоянно участвуют в боевых действиях. Он уверен, что удастся и в дальнейшем эффективно уничтожать оккупантов и освободить временно оккупированные территории.

"Морская пехота — это классно", — пояснил он.

Защитники высказались и о качестве российской армии. Они сообщили, что уровень бывших кадровых военных и мобилизованных россиян является низким.

Бойцы украинских зенитных подразделений круглосуточно следят за воздушным пространством. Защитники заявили, что победу не ожидают, а получают. После фиксации цели экипаж зенитных установок сразу выезжает в соответствующую локацию для ликвидации вражеского объекта.

Особое внимание уделялось уничтожению Shahed. Для ликвидации объекта нужен визуальный контакт, поэтому у этой работы же определенная специфика.

Напомним, 3 августа украинские зенитчики рассказали, как ЗУ-23-2 сбивают российские дроны-камикадзе. Задача расчетов заключается в том, чтобы прикрывать украинские штурмовые подразделения от ударов дронов-камикадзе "Ланцет" и разведки с помощью "Орланов", Zala и ряда других дронов.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ в апреле оценил борьбу ЗРК "Стрела-10" с БПЛА РФ. Украинские зенитчики за неделю суммарно уничтожили 2 БПЛА "Зала" и 7 БПЛА "Орлан-10", совершенствуя навыки борьбы с российскими беспилотниками.