"Одна из приоритетных задач": Шойгу назвал "возвращение пленных" целью войны против Украины

По словам главы Минобороны РФ, Москва стремится к возвращению всех пленных, которые сейчас находятся в Украине. При этом с Киевом якобы очень сложно договариваться по этому вопросу.

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Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу вновь назвал одну из приоритетных целей войны в Украине. В этот раз она касается пленных оккупантов. Об этом сообщают росСМИ 15 августа.

По его словам, Российская Федерация якобы продолжит предпринимать шаги, которые помогут вернуть солдат ВС РФ из украинского плена. При этом, он считает, что с украинской стороной очень сложно договориться по этому поводу.

Возвращение военнопленных происходит при взаимодействии международных организаций.

"Одна из приоритетных гуманитарных задач специальной военной операции (официальное название войны в РФ, — ред.) – освобождение российских военнослужащих из украинского плена. Налажено взаимодействие с Международным Комитетом Красного Креста, представители которого оказывают существенную поддержку в определении местонахождения попавших в плен, обеспечении прав военнопленных, предусмотренных нормами международного гуманитарного права", — говорится в сообщении.

Российский министр назвал эту работу деликатной. При этом, далеко не все российские оккупанты хотят возвращаться обратно на родину из российского плена, ведь боятся снова оказаться на передовой.

14 августа вышел материал The Economist, в котором было сказано, что пленные россияне отказываются возвращаться в РФ, ведь не хотят быть "пушечным мясом". Они достаточно комфортно проводят время в украинских колониях, поэтому они отказываются возвращаться домой, ведь их снова могут отправить на фронт.