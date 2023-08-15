"Много новых укреплений": пока ВСУ наступают РФ усиливает оборону на юге, — аналитик (фото)
Российские оккупанты строят новые окопы и сооружают новые укрепления на разных участках захваченных территорий. В частности, часть сооружений находится в менее чем 30 километрах от передовой.
Во время контрнаступления украинских войск на юге ВС РФ расширяют второстепенные оборонительные линии. Об этом 15 августа сообщил аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк, обнародовав соответствующие спутниковые снимки.
"Эта обновленная карта показывает много новых укреплений России в Украине", — отметил военный аналитик.
Он проинформировал, что в течение последних нескольких недель российские оккупанты возвели новое оборонительное сооружение в районе села Червоноселовка в Запорожской области.
"Эти позиции находятся менее чем в 30 километрах от линии фронта на юге Украины", — подчеркнул Африк.
Также, по данным спутников, ВС РФ расширили укрепления вблизи трассы Т0518 в Донецкой области.
В публикации на своем сайте Африк показал больше спутниковых снимков, которые свидетельствуют об активном развитии укреплений российскими захватчиками. В частности, в разных местах на временно оккупированных территорий появились "зубы дракона" и новые вражеские окопы.
Стоит отметить, что "зубами дракона" называют противотанковые бетонные укрепления, которые выглядят как пирамиды и размещаются цепью. Они призваны предотвращать движение бронетехники противника.
Напомним, 31 июля в СМИ опубликовали колонку Брэди Африка, в которой он раскритиковал страны за недостаточно быструю реакцию на запросы Украины. Он показал с помощью спутниковых снимков, как сомнения партнеров помогали в обороне ВС РФ.
15 августа представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Украина построила эшелонированную оборону на Лимано-Купянском направлении и перебросила туда резервы.