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Военный Фокус Российско-украинская война Контрнаступление ВСУ в 2023 году

"Много новых укреплений": пока ВСУ наступают РФ усиливает оборону на юге, — аналитик (фото)

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Фото: ТАСС | Ранее аналитик отмечал, что сомнения партнеров Украины позволяют ВС РФ укреплять позиции (иллюстративное фото)

Российские оккупанты строят новые окопы и сооружают новые укрепления на разных участках захваченных территорий. В частности, часть сооружений находится в менее чем 30 километрах от передовой.

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Во время контрнаступления украинских войск на юге ВС РФ расширяют второстепенные оборонительные линии. Об этом 15 августа сообщил аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк, обнародовав соответствующие спутниковые снимки.

"Эта обновленная карта показывает много новых укреплений России в Украине", — отметил военный аналитик.

укрепления ВС РФ, оборона ВС РФ, спутниковый снимок, карта боевых действий Fullscreen
Карта с новыми укреплениями ВС РФ на территории Украины
Фото: Брэди Африк

Он проинформировал, что в течение последних нескольких недель российские оккупанты возвели новое оборонительное сооружение в районе села Червоноселовка в Запорожской области.

"Эти позиции находятся менее чем в 30 километрах от линии фронта на юге Украины", — подчеркнул Африк.

Также, по данным спутников, ВС РФ расширили укрепления вблизи трассы Т0518 в Донецкой области.

В публикации на своем сайте Африк показал больше спутниковых снимков, которые свидетельствуют об активном развитии укреплений российскими захватчиками. В частности, в разных местах на временно оккупированных территорий появились "зубы дракона" и новые вражеские окопы.

укрепления ВС РФ, оборона ВС РФ, спутниковый снимок, карта боевых действий Fullscreen
"Зубы дракона" ВС РФ вблизи города Кременная в Луганской области
Фото: Брэди Африк
укрепления ВС РФ, оборона ВС РФ, спутниковый снимок, карта боевых действий Fullscreen
Новый российский окоп пересекает старый под поселком Зайцево в Донецкой области
Фото: Брэди Африк
укрепления ВС РФ, оборона ВС РФ, спутниковый снимок, карта боевых действий Fullscreen
Окопы ВС РФ в районе поселка Ольгинка в Донецкой области
Фото: Брэди Африк
укрепления ВС РФ, оборона ВС РФ, спутниковый снимок, карта боевых действий Fullscreen
Линия российской обороны, которая обрывается вблизи границы с Беларусью
Фото: Брэди Африк
укрепления ВС РФ, оборона ВС РФ, спутниковый снимок, карта боевых действий Fullscreen
Окопы ВС РФ вдоль левого берега Днепра
Фото: Брэди Африк
укрепления ВС РФ, оборона ВС РФ, спутниковый снимок, карта боевых действий Fullscreen
ВС РФ строят окопы в районе села Покровское в Донецкой области
Фото: Брэди Африк
укрепления ВС РФ, оборона ВС РФ, спутниковый снимок, карта боевых действий Fullscreen
Построенные ВС РФ укрепления в районе села Гончаровка в Сватовском районе Луганской области
Фото: Брэди Африк
укрепления ВС РФ, оборона ВС РФ, спутниковый снимок, карта боевых действий Fullscreen
"Зубы дракона" и траншеи ВС РФ вблизи села Совхозное в Крыму
Фото: Брэди Африк
укрепления ВС РФ, оборона ВС РФ, спутниковый снимок, карта боевых действий Fullscreen
Российские окопы в районе села Егоровка в Донецкой области
Фото: Брэди Африк
укрепления ВС РФ, оборона ВС РФ, спутниковый снимок, карта боевых действий Fullscreen
"Зубы дракона" вблизи села Покровское в Донецкой области
Фото: Брэди Африк
укрепления ВС РФ, оборона ВС РФ, спутниковый снимок, карта боевых действий Fullscreen
ВС РФ строят оборону под поселком Михайловка в Запорожской области
Фото: Брэди Африк
укрепления ВС РФ, оборона ВС РФ, спутниковый снимок, карта боевых действий Fullscreen
Российские окопы и "зубы дракона" в районе города Соледар в Донецкой области
Фото: Брэди Африк
укрепления ВС РФ, оборона ВС РФ, спутниковый снимок, карта боевых действий
укрепления ВС РФ, оборона ВС РФ, спутниковый снимок, карта боевых действий
укрепления ВС РФ, оборона ВС РФ, спутниковый снимок, карта боевых действий
укрепления ВС РФ, оборона ВС РФ, спутниковый снимок, карта боевых действий
укрепления ВС РФ, оборона ВС РФ, спутниковый снимок, карта боевых действий
укрепления ВС РФ, оборона ВС РФ, спутниковый снимок, карта боевых действий
укрепления ВС РФ, оборона ВС РФ, спутниковый снимок, карта боевых действий
укрепления ВС РФ, оборона ВС РФ, спутниковый снимок, карта боевых действий
укрепления ВС РФ, оборона ВС РФ, спутниковый снимок, карта боевых действий
укрепления ВС РФ, оборона ВС РФ, спутниковый снимок, карта боевых действий
укрепления ВС РФ, оборона ВС РФ, спутниковый снимок, карта боевых действий
укрепления ВС РФ, оборона ВС РФ, спутниковый снимок, карта боевых действий

Стоит отметить, что "зубами дракона" называют противотанковые бетонные укрепления, которые выглядят как пирамиды и размещаются цепью. Они призваны предотвращать движение бронетехники противника.

Напомним, 31 июля в СМИ опубликовали колонку Брэди Африка, в которой он раскритиковал страны за недостаточно быструю реакцию на запросы Украины. Он показал с помощью спутниковых снимков, как сомнения партнеров помогали в обороне ВС РФ.

15 августа представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Украина построила эшелонированную оборону на Лимано-Купянском направлении и перебросила туда резервы.