"Багато нових укріплень": поки ЗСУ наступають РФ посилює оборону на півдні, — аналітик (фото)

Російські окупанти будують нові окопи та споруджують нові укріплення на різних ділянках захоплених територій. Зокрема, частина споруд знаходиться в менш ніж 30 кілометрах від передової.

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Під час контрнаступу українських військ на півдні ЗС РФ розширюють другорядні оборонні лінії. Про це 15 серпня повідомив аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Африк, оприлюднивши відповідні супутникові знімки.

"Ця оновлена ​​карта показує багато нових укріплень Росії в Україні", — зазначив військовий аналітик.

Мапа з новими укріпленнями ЗС РФ на території України Фото: Бреді Африк

Він проінформував, що протягом останніх кількох тижнів російські окупанти звели нову оборонну споруду в районі села Червоноселівка у Запорізькій області.

"Ці позиції знаходяться менш ніж за 30 кілометрів від лінії фронту на півдні України", — підкреслив Африк.

Також, за даними супутників, ЗС РФ розширили укріплення поблизу траси Т0518 в Донецькій області.

У публікації на своєму сайті Африк показав більше супутникових знімків, які свідчать про активну розбудову укріплень російськими загарбниками. Зокрема, у різних місцях на тимчасово окупованих територій з’явилися "зуби дракона" та нові ворожі окопи.

"Зуби дракона" ЗС РФ поблизу міста Кремінна у Луганській області Фото: Бреді Африк Новий російський окоп перетинає старий під селищем Зайцеве у Донецькій області Фото: Бреді Африк Окопи ЗС РФ в районі селища Ольгинка у Донецькій області Фото: Бреді Африк Лінія російської оборони, яка обривається поблизу кордону з Білоруссю Фото: Бреді Африк Окопи ЗС РФ вздовж лівого берега Дніпра Фото: Бреді Африк ЗС РФ будують окопи в районі села Покровське в Донецькій області Фото: Бреді Африк Збудовані ЗС РФ укріплення в районі села Гончарівка у Сватівському районі Луганської області Фото: Бреді Африк "Зуби дракона" та траншеї ЗС РФ поблизу села Совхозне в Криму Фото: Бреді Африк Російські окопи в районі села Єгорівка у Донецькій області Фото: Бреді Африк "Зуби дракона" поблизу села Покровське у Донецькій області Фото: Бреді Африк ЗС РФ будують оборону під селищем Михайлівка у Запорізькій області Фото: Бреді Африк Російські окопи та "зуби дракона" в районі міста Соледар у Донецькій області Фото: Бреді Африк

Варто зазначити, що "зубами дракона" називають протитанкові бетонні укріплення, які виглядають як піраміди та розміщуються ланцюгом. Вони покликані запобігати руху бронетехніки противника.

Нагадаємо, 31 липня у ЗМІ опублікували колонку Бреді Африка, в якій він розкритикував країни за недостатньо швидку реакцію на запити України. Він показав за допомогою супутникових знімків, як сумніви партнерів допомагали в обороні ЗС РФ.

15 серпня представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що Україна побудувала ешелоновану оборону на Лимано-Куп'янському напрямі та перекинула туди резерви.