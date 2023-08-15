Спасал собак в Афганистане: британский морпех показал, как работает в Украине (видео)

35-летний Пен Фарсинг попал в заголовки газет в августе 2021 года, когда собирал средства для эвакуации 200 кошек и собак из Кабула. Его деятельность вызвала полемику о том, насколько этично помогать животным, когда опасность грозит людям.

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Королевский морской пехотинец, спасавший собак из Кабула, после захвата власти талибами, теперь помогает в Украине. 35-летний Пен Фарсинг, попал в заголовки газет в августе 2021 года, когда собирал средства для эвакуации 200 кошек и собак из Кабула. Свои публикации он выкладывает в соцсети X (Twitter).

Об "Операции Ковчег" писали по всему миру, потому что разгорелся спор о том, что эвакуации домашних животных уделяется больше времени, чем эвакуации людей, которым грозила опасность репрессий.

По его словам, спустя два года западные страны совершенно забыли об афганцах, в особенности о местных женщинах.

Британский волонтер и жители Афганистана

Сейчас благотворительная организация NOWZAD бывшего пехотинца спасает котят и щенков, пока президент РФ Владимир Путин продолжает бомбить украинские города.

В одном из его постов в Twitter (после ребрендинга ставшего X) Фарсинг выложил видео, снятое в разрушенном украинском селе.

"Полная разруха. Ни людей, ни животных — ничего. Россия должна быть привлечена к ответственности за все эти военные преступления против украинского народа", — говорит автор публикации.

Пен Фансинг записал ролик, проезжая по украинскому селу-призраку

На еще одном видео, снятом в окрестностях Краматорска, он говорит, что уровень разрушений невообразимый.

"У меня нет слов. Никогда не видел разрушений подобного масштаба. Если что-то можно сделать для поддержки Украины, пожалуйста, сделайте", — написал он.

Видео с окраин Краматорска

"Сегодня в Нью-Йорке, в квартире Нины, она мужественная, осталась здесь, чтобы кормить животных", — сказал волонтер.

Британский волонтер в квартире жительницы Нью-Йорка, в Бахмутском районе

Команда волонтеров в бороденке работает в чрезвычайных условиях, чтобы справиться с притоком нуждающихся в помощи щенков и котят.

Напомним, что в ночь на 15 августа во время очередного массированного обстрела взрывы прогремели в Днепре, Луцке, Львове, Краматорске и в Черкасской области. Украинские ПВО сбили больше половины крылатых ракет. Но без жертв и пострадавших все же не обошлось. В общей сложности было 28 ракет.

Также сообщалось, что президент Зеленский показал командный пункт бригады "Магура", которая участвует в наступлении в Запорожской области.