"Причастна к экстремизму": в Беларуси задержали мать добровольца, который воюет за Украину

Жительницу города Брест Инну Калацкую задержали и отправили под административный арест в связи с обвинениями в причастности к экстремизму.

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Мать бывшего политического заключенного и добровольца, воюющего на стороне Украины, Тихона Клюкача, Тихона Клюкача, была задержана белорусскими властями. Об этом сообщили издания Радио Свобода, белорусская служба Радио Свобода.

Инна Калацкая, проживающая в городе Бресте, была задержана и находится под административным арестом в связи с обвинениями в "причастности к экстремизму". Подробности относительно конкретной статьи, по которой была задержана женщина, не предоставлены.

В январе 2021 года Тихон Клюкач был приговорен к полутора годам лишения свободы по части 1 статьи 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь за нарушение порядка. Следствие утверждало, что в 2020 году Тихон и София Малашевич якобы специально приехали из Бреста, чтобы принять участие в Марше единства, который состоялся 6 сентября в Минске. По версии следствия, София Малашевич сделала "вульгарные надписи" на щитах военных, размещенных рядом с Дворцом независимости.

В начале судебного процесса Тихон Клюкач взял на себя полную ответственность, но позднее Министерство внутренних дел предоставило видеоматериалы, которые не подтвердили его принятие вины. В результате этого развития событий прокурор принял решение снять с Тихона обвинения в хулиганстве, оставив только статью, связанную с нарушением правил общественного порядка.

Напомним, что среди пяти погибших под Бахмутом добровольцев из Беларуси был основатель "Белого легиона" Мирослав Лозовский. Изначально сообщалось, что лишь один человек погиб, а еще четверо пропали без вести. Позже стало известно, что все они погибли в боях за Украину.