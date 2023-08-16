"Мы должны были беречь своих солдат": украинский генерал рассказал о боях за Бахмут

Украинские защитники, когда невозможно было удержать позиции, прибегали к маневрам и фланговым ударам. Таким образом командование старалось сохранять личный состав подразделений Сил обороны.

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В ходе тяжелых боев за Бахмут украинское командование понимало, что в любых обстоятельствах необходимо было беречь личный состав. Поэтому, чтобы противостоять противнику, который бросал в "мясные штурмы" новые силы, бойцы ВСУ прибегали к маневрам, заходили с флангов и дожидались поддержки. О том как украинские солдаты бились за украинский Бахмут рассказал командир 125 отдельной бригады Сил ТрО ВСУ генерал-лейтенант Артур Горбенко.

Военачальник отметил специфику городских боев в Бахмуте и его пригороде. Многие подразделения украинских войск вели бой в определенном отрыве от основных сил. Кроме того, были затруднения в плане пополнения средствами, взаимодействия и управления войсками. Также в боях за Бахмут было потрачено огромное количество боеприпасов — патронов, гранат и мин, чтобы сдерживать наступление россиян.

Генерал-лейтенант Артур Горбенко

"Здания падали, бетон не выдерживал, а наши люди продолжали держать оборону. Враг не жалел своих людей и постоянно бросал их в безрассудные атаки, но эти "мясные штурмы" всегда натыкались на стойкую оборону наших ребят", — рассказал Горбенко.

Генерал подчеркнул, что в ситуациях, когда невозможно было удержать позиции без больших потерь, командиры прибегали к маневрам и ударам с флангов, стараясь при этом беречь личный состав.

"Ведь мы можем что-то планировать, принимать определенные решения, но победу в бою всегда одерживает простой украинский солдат. И именно этого солдата мы должны беречь", — подчеркнул Горбенко.

Ранее сообщалось, что по мнению военного эксперта Петра Черника, украинские войска на Бахмутском направлении обладают инициативой. Поэтому вполне возможно окружение российских подразделений в оккупированном городе, и если удастся их взять в плен, то это станет первой точкой надлома в этой войне.