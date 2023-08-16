Остановить панику: в РФ создают механизмы полного отключения мобильных коммуникаций, — ISW

По информации аналитиков, коммуникации граждан сеют панику и идут вразрез с официальными комментариями Кремля относительно рейдов украинских ДРГ.

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Российские власти, возможно, вознамерились с помощью специально разработанных механизмов взять под еще больший контроль информационное пространство и коммуникационные сети. На случаи рейдов проукраинских группировок (РДК) в приграничных районах и прочих ЧП. Об этом сообщается в сводке "Института исследования войны" от 15 августа.

Коммуникации граждан сеют панику и идут вразрез с официальными комментариями приграничных вылазок ДРГ, таких как "Русский добровольческий корпус" и Легион "Свобода России".

Военные исследователи ссылаются на недавнюю публикацию в издании "Коммерсантъ", в которой говорится, что для полного контроля и отключения мобильных коммуникаций власти могут прибегнуть к специальным цифровым механизмам.

Авторы статьи пишут, что возможны изменения в официальной стратегии развития коммуникационной индустрии, а создающиеся механизмы для правоохранительных ведомств и операторов сетей могут предоставлять полный контроль над совместно используемыми частотами в случае чрезвычайной ситуации.

Отмечается со ссылкой на экспертов, что совместное использование частот якобы улучшит качество мобильной связи "в мирное время", поскольку операторам будут доступны частоты, которые сейчас используются лишь правоохранительными ведомствами.

Напомним, что основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, возможно, запретили высказываться о войне Украине. Исследователи ISW объяснили его поведение и отметили, что "вагнеровцы" подрывают деятельность организаций, аффилированных с Министерством обороны РФ. Взять под контроль ЧВК других российских бизнесменов не удается.

Также, по оценкам ISW, Украина продвинулась в Луганской области и на западе Запорожской. ВСУ приходится преодолевать трехэшелонированную оборонительную линию оккупационной группировки.