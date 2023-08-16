Добавили защиты и ПТРК "Корнет": у оккупантов заметили модернизированный БТР-82АТ (фото)

Россия имеет как минимум три версии модернизации БТР-82 — 82А, 82АТ и 87, который является продолжением идей предыдущих моделей. Однако похоже, что враг решил производить именно БТР-82АТ, который был представлен в 2019 году.

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В июне 2023 года в Луганской области впервые заметили российский БТР-82, который получил дополнительную защиту от крупнокалиберных пулеметов и кумулятивных выстрелов. Об этом сообщает польский портал Defence 24.

Оккупанты применили БТР-82АТ, который отличается от базового дополнительным комплектом защиты, очень схожий на 675-СБ3КД3. Его создавали для БМП-2. Машина получила бронелисты, которые установлены на определенном расстоянии к корпусу, что должно уменьшить действие кумулятивной струи.

Сейчас невозможно оценить, насколько распространенным стала модернизация, потому что с июня больше не было фотографий БТР-82АТ в открытом доступе. В Defense Express добавляют, что речь идет не о кустарном навешивании решеток на БТР, а наработанной модернизации. Впервые БТР-82АТ презентовали в 2019 году на форуме "Армия-2019". Она особенна еще и тем, что БТР получил ПТРК "Корнет".

В 2021 году в РФ анонсировали начало серийного производства и поставки в армию БТР-82АТ, но по факту машина не начала поступать в армию. Так же и в списке Oryx нет подтвержденных потерь со стороны РФ БТР-82АТ. Вероятно, до мая 2023 года в России не производили машину. В мае в сети появились фото, что оккупанты реанимируют проект БТР-87. Это по сути такой же БТР-82 только с лучшей компоновкой и уровнем защиты.

Проект БТР-87

О продвижении БТР-87 также нет данных с мая, однако появился первый БТР-82АТ, что может свидетельствовать о том, что в РФ решили дать ход именно второй версии.

Напомним, 20 июня СМИ писали, что в РФ "скрестили" БТР-82 и "Шилку" для создания машины для борьбы с дронами.

4 августа правительство Болгарии одобрило поставки военной техники для Украины. ВСУ получат почти 100 бронетранспортеров.