"Полуостров превращается в остров": в ВСУ рассказали о крахе логистики оккупантов (видео)

По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, захватчики заставляют людей ремонтировать поврежденные мосты "под дулом автомата". Иначе привлечь местных не получается, ведь те боятся новых ударов Сил обороны.

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Российские оккупанты пытаются отремонтировать пораженные мосты, но поиск рабочей силы затрудняет страх людей перед вероятными ударами Украины. Об этом в эфире телемарафона 16 августа заявила руководительница пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк.

"Действительно полуостров все больше превращается в остров в логистическом смысле, потому что усложнена логистика и замедлена во времени. Остаются еще пути, по которым она может осуществляться, но она перегружена на тех путях, потому что для военных нужд используют те же направления, что и для гражданских", — отметила она.

Спикер ОК "Юг" отметила, что речь идет именно о материковой части. Также она рассказала, что россияне пытаются отремонтировать поврежденные мосты, включая Крымский. Для этого захватчики создают ремонтные бригады, но персонал соглашается работать неохотно.

"Приходится сгонять просто под дулом автоматов, потому что люди осознают, что это зона опасности и, если туда уже попали, это в зоне досягаемости оружия Сил обороны. А это значит, что и понтонные переправы, как альтернативные, там тоже не в абсолютной безопасности", — объяснила Гуменюк.

Комментарий Натальи Гуменюк (о логистике в оккупированном Крыму — с 2:42)

Напомним, оккупационная власть Крыма стремится штрафовать жителей полуострова за публикацию фото и видео с последствиями ударов ВСУ.

14 августа представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что взрывы в Крыму подталкивают россиян к выезду с временно оккупированного полуострова. По его словам, большинство российского населения поддерживает войну только "с дивана" и не готово идти в окопы.