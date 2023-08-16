В Крыму предложили штрафовать за публикацию фото и видео атак ВСУ

Инициатива, которую уже поддержал профильный комитет Госдумы, предусматривает штраф для физических лиц до 30 тысяч рублей, а для юридических — в десять раз больше.

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Оккупационная власть Крыма, так называемый "Государственный совет Республики Крым", выдвинула законодательную инициативу, которая предполагает наложение штрафа в размере до 300 тыс. рублей (114 685 гривен — ред.) за публикацию фото- и видеоматериалов о последствиях атак Вооруженных сил Украины по территории, подконтрольной России, сообщает ТАСС.

По словам Владимира Константинова, который на временно оккупированной территории Автономной республики Крым занимает пост "председателя Госсовета республики", эта инициатива будет касаться чиновников, физических и юридических лиц.

"Наша законодательная инициатива, поддержанная комитетом по обороне в Государственной думе, включает в себя штрафы для физических лиц при однократном совершении такого нарушения до 30 тыс. рублей, для государственных и муниципальных служащих — до 100 тыс., и для юридических лиц — до 300 тыс. рублей", — сказал Константинов.

Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал новые атаки по временно оккупированному Крыму и Керченском мосту, который соединяет полуостров и материковую часть РФ. По мнению Резникова, разрушать материально-технические линии своего врага — является нормальной тактикой.

"Все эти цели являются официальными, потому что это (атаки по Крыму, — ред.) уменьшит способность россиян воевать против нас и поможет спасти жизни украинцев", — сказал Алексей Резников.

Напомним, 14 августа эксперт объяснил, почему ВСУ нужны ракеты Taurus. После передачи крылатых ракет все военные локации, как уверяет аналитик Александр Коваленко, будут под огневым воздействием Украины. Дальнобойные Taurus предоставляют значительно больше возможностей для нанесения поражения ВС РФ.

Кроме этого, 12 августа сообщалось, что в РФ угрожают ответом за атаки на Керченский мост. В России считают, что атака на гражданские объекты, которым является Крымский мост, со стороны Украины недопустима, поскольку она могла привести к жертвам среди мирных жителей.