СМИ написали о "приказе Путина взорвать ЗАЭС", в ОВА опровергают: что известно

Медиа со ссылкой на анонимный Telegram-канал написали, что на фоне наступления ВСУ и опасений, что ВС РФ не удержат захваченные территории, Путин готов пойти на колоссальные жертвы среди граждан и загрязнение радиацией. В Запорожской ОВА эти сведения не подтвердили.

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Украинские издания принялись тиражировать сообщение о том, что российский президент Владимир Путин на днях отдал распоряжение подготовить техногенную катастрофу на Курской АЭС. Преступный план якобы собираются воплотить в жизнь в августе-сентябре. Причем, помимо Курской, взорвут еще и Запорожскую электростанцию. Все информагентства ссылаются на публикацию Telegram-канала "Генерал СВР", который, в свою очередь, опирается на сведения "источников, близких к Кремлю".

В недавней публикации онлайн-ресурса рассказывалось о возможной одновременной катастрофе — на ЗАЭС и КАЭС, — которые якобы нужны Кремлю, чтобы обвинить в терроризме Украину.

По информации канала, на фоне контрнаступления Украины и опасений, что ВС РФ не удержат захваченные территории, Путин готов пойти на колоссальные жертвы среди граждан и загрязнение радиацией огромных площадей Украины, РФ, Беларуси и соседних стран. Такой план глава Кремля видит в качестве выхода из стратегического тупика, в котором оказалась РФ из-за войны в Украине.

Недавнее появление "вражеских" БПЛА в городе Курчатов, где расположена Курская АЭС, якобы было согласовано военным руководством РФ с ФСБ и президентом. Понадобилось это для того, чтобы показать "готовность" Украины к ядерному террору.

"Времени на ожидание чуда от российских войск <…> у Путина просто нет, он тяжело болен без шансов на выздоровление. Президент требует быстрого и эффективного решения, которое он сам видит в создании еще более острого кризиса", — говорится в публикации.

Ситуация на ЗАЭС: реакция ОВА

В Запорожской ОВА опровергли сведения о том, что на ЗАЭС якобы планируется теракт.

По словам главы ОВА Юрия Малашко, информация, которая распространяется в СМИ, не подтверждается, а "украинские СМИ распространяют российские нарративы и сеют панику в обществе".

Возможная подготовка к теракту на Курской АЭС

Осенью 2022 года в ГУР сообщали, что армия РФ использует территорию Курской АЭС для хранения ракет С-300, и, возможно, иранских баллистических ракет.

Позже Центр нацсопротивления (ЦНС) сообщил, что власти РФ планируют теракт на Курской АЭС и готовятся эвакуировать население.

По данным российских СМИ, ночью 14 июля в городе Курчатов произошел взрыв в 100 метрах от управления ФСБ, якобы это были атаки БПЛА по Курской области.

О предположительных атаках беспилотников в Курчатове и масштабном пожаре сообщалось и 9 августа: возгорание произошло в многоэтажном доме.

Telegram-канал "Генерал СВР"

Посты для российского канала, как считается, пишет бывший профессор МГИМО Валерий Соловей (автор публикаций в качестве своих источников называют "кремлевское окружение"). В феврале 2022 года российское издание "Медуза" сообщало, что обыски в доме Валерия Соловья связаны с публикациями в Telegram-канале.

Пост в Telegram-канале о здоровье российского президента

Многие посты канала посвящены состоянию здоровья и всевозможным заболеваниям российского президента.

Пост в Telegram-канале о здоровье российского президента

Публиковалась информация и о том, что в Кремле планировали ядерный удар по Украине, о двойниках Путина и пр.

Пост в Telegram-канале о здоровье российского президента

Прежде громкие заявления канала, например о заболеваниях, которыми страдает Путин, нередко перепечатывали британские таблоиды, такие как Mirror и The Sun.

Напомним, что 8 августа народный депутат Ярослав Железняк со ссылкой на данные платформы Prozorro сообщил, что "Энергоатом" тратит миллионы на закупки для Запорожской АЭС: закупаются ботинки и прочее снаряжение для сотрудников, и оплачивается охрана.

Также 11 августа пресс-служба "Энергоатома" сообщила об очередном инциденте на ЗАЭС, и что оккупанты срочно пытаются решить проблему.