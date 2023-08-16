"После секретной задачи": у Зеленского показали "кота-разведчика" (фото)

Глава ОП Андрей Ермак запустил опрос, в котором предложил угадать, как зовут "пушистого разведчика" из Запорожской области.

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На совещании президента Украины Владимира Зеленского с военнослужащими 10-го армейского корпуса в Запорожской области был замечен кот. Соответствующее фото опубликовано на официальном сайте главы государства 15 августа.

"Кот-разведчик после секретной задачи", — прокомментировал снимок глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

На фото можно заметить, что животное легло посреди комнаты, что вызвало улыбки у большинства присутствующих.

Кот оказался в центре внимания Фото: Офис президента

Андрей Ермак также запустил опрос, в котором предложил подписчикам угадать, как зовут "пушистого разведчика". Как оказалось, кошку назвали Василисой.

Ермак предложил угадать, как зовут кота

В Офисе президента отметили, что в рамках визита в Запорожскую область Владимир Зеленский заслушал доклад командующего корпусом, вручил защитникам государственные награды, а также продолжили неформальное общение с военными во время обеда.

"Прежде всего благодарю за ваше большое дело, большую работу. Берегите себя! Слава Украине", – сказал президент.

Напомним, 2 июля украинский боец Александр Ляшуко сообщил, что его кот по кличке Шайба нашелся после трех недель поисков. По словам защитника, его питомец нашел кошек и проводил с ними время на другой позиции военных.

Ранее, 26 марта, знаменитый украинский кот Степан вернулся в старую харьковскую квартиру на Салтовке. По словам хозяйки, по возращению домой животное прыгало от радости.