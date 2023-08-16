"Количество совсем другое": в ГУР заговорили про массированные атаки осенью и зимой

По словам представителя украинской разведки Андрея Юсова, это не прогноз погоды, чтобы знать наперед ситуацию. Угроза обстрелов будет сохраняться до тех пор, пока идет война, но потенциал противника уменьшается.

Related video

Угроза ракетных обстрелов и атак дронами-камикадзе со стороны Российской Федерации будет сохраняться до тех пор, пока идет война. Зимний период не станет исключением. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона 16 августа.

По его словам, несмотря на то, что опасность достаточно высокая, Российская Федерация уже использовала большую часть накопленного ракетного потенциала.

"Это же не прогноз погоды. Пока идет полномасштабная война, пока враг на нашей земле, его захватнические планы не изменились. И на любое время года у него есть террористические планы, а это значит, что есть террористическая угроза. Те объемы ударов, которые мы сейчас наблюдаем, они отвечают способностям производства ракетного вооружения агрессора", — сказал он.

Тактика вражеских ударов меняется регулярно. Зависит она от ситуации на передовой, а также от расставленных по сезонам приоритетов в командовании.

Именно поэтому угроза атак будет сохраняться до тех пор, пока не закончится агрессивная война, которую начала Российская Федерация.

Украинцев также перед приходом осени интересует вопрос, могут ли россияне снова начать запускать по 80 и более ракет, как это было с октября прошлого года.

"От полномасштабного вторжения Россия в значительной степени использовала накопившийся ракетный потенциал. У нас были удары, когда по 120 ракет одновременно выпускал враг. И сегодня количество совсем другое. Фактически все, что они производят, сразу выпускают по Украине. И восстановить тот запас, который у них был, они пока возможности нет", — подытожил Андрей Юсов.

Напомним, 15 августа сообщалось, что в ВСУ рассказали, какую российскую ракету не удалось ни разу перехватить в небе. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, справиться с уничтожением российского объекта в небе может только система Patriot, однако за полтора года войны еще не было такого шанса.