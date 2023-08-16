"Религиозное образование и курсы выживания": в Беларуси зарегистрировали "Группу Вагнер"

Согласно Единому государственному регистру республики, "вагнеровцы" перерегистрированный в Осиповичском районе, где располагается лагерь наемников.

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В Беларуси зарегистрировали образовательную организацию "Группа Вагнера". Соответствующая информация появилась в Едином государственном регистре республики.

В реестре отмечено, что ООО "Группа Вагнер" (или ТАА "Група Вагнер") получило регистрацию в Осиповичском райисполкоме 4 августа.

В регистре указано, что у ООО "Группа Вагнер" основной сферой деятельности является образование. Она была занесена в реестр под кодом 791340854.

Среди перечисленных направлений деятельности значатся коррекционные курсы, курсы для повышения квалификации, обучение иностранным языкам, компьютерные курсы, обучение навыкам выживания, религиозное образование, а также обучение ораторскому искусству и скоростному чтению.

Что находится по месту регистрации "Группы Вагнер"

Согласно данным проекта "Беларускі Гаюн", в настоящее время в Беларуси насчитывается от 4 до 4,5 тысяч боевиков из группировки "Вагнер". Их главная база расположена в деревне Цель, которая находится в Осиповичском районе — там, где зарегистрировано новое юрлицо.

Лагерь "вагнеровцев" в Осиповичском районе

Кроме того, "вагнеровцы" также используют для своих целей территорию бывшего военного городка № 28 "Поплавы" в Осиповичском районе.

Напомним, 18 августа Литва закроет два пункта пропуска на границе с Беларусью — "Шумскас" и "Тверячюс" в связи с "геополитической ситуацией и угрозой национальной безопасности".

Напомним также, 15 августа в украинской военной разведке заявили, что не располагают данными о возможном возвращении "вагнеровцев" на территорию Украины.