"Релігійна освіта та курси виживання": у Білорусі зареєстрували "Групу Вагнер"

Згідно з Єдиним державним реєстром республіки, "вагнерівці" перереєстровані в Осиповицькому районі, де розташовується табір найманців.

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У Білорусі зареєстрували освітню організацію "Група Вагнера". Відповідна інформація з'явилася в Єдиному державному реєстрі республіки.

У реєстрі зазначено, що ТОВ "Група Вагнер" (або ТАА "Група Вагнер") отримало реєстрацію в Осиповицькому райвиконкомі 4 серпня.

У регістрі зазначено, що у ТОВ "Група Вагнер" основною сферою діяльності є освіта. Її було занесено до реєстру під кодом 791340854.

Серед перерахованих напрямів діяльності значаться корекційні курси, курси для підвищення кваліфікації, навчання іноземним мовам, комп'ютерні курси, навчання навичкам виживання, релігійна освіта, а також навчання ораторському мистецтву і швидкісному читанню.

Що знаходиться за місцем реєстрації "Групи Вагнер"

Згідно з даними проєкту "Беларускі Гаюн", наразі в Білорусі налічується від 4 до 4,5 тисяч бойовиків з угруповання "Вагнер". Їхня головна база розташована в селі Ціль, яке розташоване в Осиповицькому районі — там, де зареєстровано нову юрособу.

Табір "вагнерівців" в Осиповицькому районі

Крім того, "вагнерівці" також використовують для своїх цілей територію колишнього військового містечка № 28 "Поплави" в Осиповицькому районі.

Нагадаємо, 18 серпня Литва закриє два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю — "Шумскас" і "Тверячюс" у зв'язку з "геополітичною ситуацією і загрозою національній безпеці".

Нагадаємо також, 15 серпня в українській військовій розвідці заявили, що не мають даних про можливе повернення "вагнерівців" на територію України.