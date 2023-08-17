ВС РФ потеряли 265 человек личного состава и 15 единиц техники на юге Украины, — Тарнавский

По словам генерала Александра Тарнавского, ВСУ уничтожили 3 танка, 4 артиллерийских систем и минометов, 1 ПТРК, 1 СПГ, 6 единиц автомобильной техники ВС РФ.

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На Таврическом направлении Силы обороны Украины смогли уничтожить 15 единиц вражеской военной техники за сутки. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram.

По его словам, украинским защитникам удалось уничтожить 3 танка, 4 артиллерийских системы и минометы, 1 ПТРК, 1 СПГ, 6 единиц автомобильной техники.

Кроме того, по словам Тарнавского, Вооруженные силы РФ за сутки потеряли 265 человек личного состава. Среди них:

95 погибших;

159 раненых;

11 военнопленных.

Кроме того, как сообщается, украинские артиллеристы в течение суток выполнили 1393 огневые задачи.

"Работаем дальше", — отметил Тарнавский.

Напомним, что 16 августа сообщалось, что Силы обороны ударили по полигону во время учений ВС РФ. В результате двух ударов из HIMARS ликвидировано по меньшей мере восемь вражеских армейцев, еще не менее четырех получили ранения. Машина, подготовленная для побега, не позволила бойцам вовремя покинуть базу — снаряд "прилетел" и туда.

Также командующий Сухопутный войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал о сложной ситуации под Купянском. На Бахмутском направлении противник активно применяет артиллерию и авиацию, отметил командующий ВСУ. Однако в этих сложных условиях украинские защитники постепенно продвигаются вперед.