ДРГ с наклейками "собственность ФСБ России" пыталась прорваться на Брянщину, — росСМИ (фото)

По словам пропагандистов, диверсанты якобы пытались попасть в РФ через Стародубский район для осуществления провокаций. В результате боестолкновения погиб офицер ФСБ.

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В России сообщили о попытке прорыва через границу на Брянщине украинской ДРГ из 5 человек. Об этом пишет российское пропагандистское издание "РИА Новости".

Отмечается, что инцидент произошел 16 августа в Стародубском районе.

"Пресечена попытка проникновения на территорию России украинских диверсантов, которые пытались пересечь границу в Стародубском районе Брянской области. Четверо диверсантов уничтожены", — сообщили в пресс-службе ФСБ.

Сообщается, что на месте боя обнаружили FPV-дроны с наклейками "Собственность ФСБ России" и российской символикой. В ФСБ заявили, что ДРГ готовила провокации на российской территории.

Позже СМИ обнародовали видео, на котором сняты якобы ликвидированные диверсанты.

В российских местных российских телеграмм-каналах сообщили, что во время боестолкновения с украинской ДРГ погиб офицер ФСБ Денис Стаценко.

"По некоторым данным, группа состояла из 15 диверсантов, которые наткнулись на скрытую позицию российских пограничников. После боя на короткой дистанции противник отступил, оставив тела убитых. К сожалению, с нашей стороны были потери — один боец получил ранение и умер по дороге в госпиталь. Это был наш земляк из города Лермонтова — Стаценко Денис Владимирович", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что пограничники захватили несколько единиц стрелкового оружия западного производства, взрывчатку и другие комплектующие.

Напомним, что в РФ заявили, что бойцы пограничной службы ФСБ якобы вступили в бой с "диверсантами", которые попытались прорваться в Брянскую область 15 августа.

9 августа росСМИ сообщали, что крупный фанерный завод на Брянщине якобы попал под обстрел. Кроме этого было повреждено несколько жилых домов.