Диверсанты прорвались в Брянскую область и обстреляли бойцов ФСБ, — росСМИ

Как утверждают журналисты, пограничники недалеко от границы с Украиной обнаружили неизвестные рюкзаки. Во время осмотра диверсанты открыли огонь в сторону бойцов ФСБ.

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В РФ заявили, что бойцы пограничной службы ФСБ якобы вступили в бой с "диверсантами", которые попытались прорваться в Брянскую область. Об этом сообщило российское медиа Baza.

По данным источника, бой произошел около полудня 15 августа.

"Пограничники, передвигаясь на БТР, обнаружили между селами Курковичи и Ломаковка (примерно 1,3 километра от границы с Украиной) неизвестные рюкзаки. Во время осмотра рюкзаков неизвестные открыли по погранцам огонь из автоматов. В результате боя попытка проникновения была предотвращена", — пишут в российских СМИ.

Как сообщили в источнике, далее начался минометный обстрел.

"Уже после перестрелки, в полдень, в районе села Курковичи со стороны Украины начался минометный обстрел. Всего в сторону РФ было выпущено восемь снарядов — в результате контузию получил ветеринар местного молококомплекса", — говорится в сообщении.

Украинская сторона никак не комментировала данный инцидент.

Курковичи и Ломаковка на карте

Напомним, 9 августа росСМИ сообщали, что крупный фанерный завод в Брянской области якобы попал под обстрел. Также были повреждены несколько жилых домов.

Ранее, 31 июля, сообщалось, что в Брянской области неопознанный беспилотник атаковал город Трубчевск. По данным журналистов, в результате падения дрона в здании полиции выбило окна.