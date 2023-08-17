В РФ заявляют о переброске "основного резерва" ВСУ в Запорожскую область: в ISW отрицают

Военные исследователи добавили, что вывод о том, что Украина будто бы привлекает все свои силы, делается из-за фиксации западной техники, которую замечают в разных районах передовой.

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Российские источники заявляют, что Силы обороны Украины бросают "основной резерв" для контрнаступательных операций в западной части Запорожской области. Но аналитики из "Института изучения войны" считают, что наступление небольшими пехотными группами в этом районе не стоит рассматривать как вовлечение крупных подразделений механизированных резервов Украины. Об этом говорится в сводке от 16 августа.

"Российские источники, судя по всему, искажают данные относительно имеющихся у Украины резервов, описывая их как один крупный контингент, который использовать в бою", — говорится в публикации. Военные исследователи добавили, что вывод о том, что Украина будто бы привлекает все свои силы, делается из-за фиксации западной техники в разных районах передовой.

Накануне британский военный аналитик Майкл Кларк тоже заявил, что украинские защитники добиваются прогресса, но это дается дорогой ценой: так как приходится задействовать элитные подразделения. Например в районе Работино, по его словам, действует элитная 82-я ОДШБ, у которой есть танки Challenger-2.

Он считает, что эту бригаду можно было бы использовать в какой-то крупной битве в районе побережья. Более того, по его оценкам, в ближайшие дни ВСУ понадобится преодолевать крупнейшую российскую оборону.

Напомним, что в ISW подтвердили освобождение Урожайного и успехи в районе Работино. ВСУ смогли добиться заметного успеха в прилегающих к Работино районах на западе Запорожской области, где нескольких недель проходили активные боестолкновения.

Также сообщалось, что 16 августа украинские войска оказались в 8 км от так называемой "линии Суровикина". При более глубоком наступлении можно будет выйти к Азовскому морю, но даже ограниченное продвижение позволит обстреливать все военные объекты на территории оккупированного полуострова, считают журналисты.