Может поразить танк: артиллеристы ВСУ рассказали о точности САУ "Акация" (фото)

Украинские военные говорят, что благодаря постоянным тренировкам, они могут очень точно наводить артиллерию по координатам. При том, что "Акация" никогда не славилась своей высокой точностью.

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Артиллеристы из состава 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского на Бахмутском направлении проходят тренировки. Об этом сообщает АрміяInform.

Артиллерийские подразделения постоянно сменяют друг друга на фронте и журналисты побывали у экипажа на ротации, который во время отдыха продолжает тренировки. Два экипажа САУ 2С3 "Акация" ежедневно отрабатывают практические стрельбы. Главный сержант и командир взвода Сергей говорит, что хоть сами САУ и старые, 1970-х годов, но стволы фактически не изношены, несмотря на настрел. Для ударов по врагу используют несколько типов боеприпасов, однако в основном это осколочно-фугасные снаряды.

САУ "Акация" где-то под Бахмутом Фото: АрміяInform

Благодаря постоянным тренировкам точность "Акация" позволяет уничтожать даже единичные танки. Командир пушки Александр говорит, что так неоднократно было во время Харьковского контрнаступления. При этом отмечается, что столь высокая точность САУ не присуща, и этого удалось достичь благодаря корректировке бойцов.

"Я для себя, так же для тренировки, создал огневую позицию в специальной программе, где выбираю цель, экипаж на нее наводятся, потом даю корректуру. Затем ребята снова наводятся, и я даю контроль. То есть они дают отметку по буссоли (устройство для измерения азимута и ориентации артиллерии, — Фокус), и я проверяю контроль точности", — рассказывает Сергей.

Напомним, 23 июня СМИ писали о трофейной САУ "Акация", которую бойцы 93-й бригады использовали под Бахмутом.

16 августа бойцы бригады "Стальной кордон" уничтожили российскую станцию наблюдения "Муром-М" в Харьковской области.