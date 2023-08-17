Историческая сделка: США разрешили Израилю продать системы ПРО Arrow 3

Arrow 3 предназначена для перехвата внеатмосферных баллистических ракет, что делает ее эшелоном ПРО большой дальности в многоуровневой обороне.

Related video

Израильское правительство получило разрешение от Соединенных Штатов на продажу системы противоракетной обороны Arrow 3 Германии. Это соглашение позволит Израилю осуществить передачу указанной технологии, что способствует укреплению сотрудничества между странами в области оборонных технологий. Об этом сообщает издание Jerusalem Post.

Министр обороны Израиля Йоав Галант, генеральный директор Министерства обороны Эяль Замир и директор Управления оборонных исследований и разработок Дэниел Голд получили уведомление от Государственного департамента США о том, что было одобрено соглашение о продаже системы противоракетной обороны Arrow 3 Германии

Система противоракетной обороны Arrow 3 разработана для перехвата баллистических ракет внутри и за пределами атмосферы. Это делает ее ключевой составляющей в многоуровневой системе защиты Израиля от потенциальных угроз, таких как Иран, Хезболла и другие опасности. Многие виды угроз могут быть нейтрализованы благодаря способности системы Arrow 3 действовать на различных этапах полета ракет, обеспечивая более эффективную и всестороннюю противоракетную защиту.

Система использует подход "попасть-убить" для перехвата входящих угроз.

Ожидается, что договор в конечном итоге обойдется в 4,3 млрд долларов.

Отметим, что это станет крупнейшей в истории оборонной сделкой Израиля.

Напомним, 11 августа писали, что ВМС США получат необычные подводные дроны REMUS, которые смогут прорывать оборону врага.

Ранее Фокус рассказывал, что в КНДР во время парада показали гигантский подводный дрон Haeil