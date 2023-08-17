Історична угода: США дозволили Ізраїлю продати системи ПРО Arrow 3

Arrow 3 призначена для перехоплення позаатмосферних балістичних ракет, що робить її ешелоном ПРО великої дальності в багаторівневій обороні.

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Ізраїльський уряд отримав дозвіл від Сполучених Штатів на продаж системи протиракетної оборони Arrow 3 Німеччині. Ця угода дасть змогу Ізраїлю здійснити передачу зазначеної технології, що сприяє зміцненню співпраці між країнами в галузі оборонних технологій. Про це повідомляє видання Jerusalem Post.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант, генеральний директор Міністерства оборони Еяль Замір і директор Управління оборонних досліджень і розробок Деніел Голд отримали повідомлення від Державного департаменту США про те, що було схвалено угоду про продаж системи протиракетної оборони Arrow 3 Німеччині

Система протиракетної оборони Arrow 3 розроблена для перехоплення балістичних ракет усередині і за межами атмосфери. Це робить її ключовою складовою в багаторівневій системі захисту Ізраїлю від потенційних загроз, таких як Іран, Хезболла та інші небезпеки. Багато видів загроз можуть бути нейтралізовані завдяки здатності системи Arrow 3 діяти на різних етапах польоту ракет, забезпечуючи більш ефективний і всебічний протиракетний захист.

Система використовує підхід "влучити-вбити" для перехоплення вхідних загроз.

Очікується, що договір у кінцевому підсумку обійдеться в 4,3 млрд доларів.

Зазначимо, що це стане найбільшою в історії оборонною угодою Ізраїлю.

Нагадаємо, 11 серпня писали, що ВМС США отримають незвичайні підводні дрони REMUS, які зможуть проривати оборону ворога.

Раніше Фокус розповідав, що в КНДР під час параду показали гігантський підводний дрон Haeil