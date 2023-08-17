"15% — потолок": Гарри Каспаров назвал количество россиян, которые против войны в Украине

Оппозиционный политик считает, что в РФ есть люди, которые выступают против войны в Украине, но это явное меньшинство общества.

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Российский оппозиционер Гарри Каспаров в интервью "РБК-Украина" заявил, что количество россиян, которые выступают против ведения Российской Федерацией войны в Украине, не превышает 15%.

По словам политика, на данный момент подавляющая часть российского общества не осуждает захватническую войну с моральной позиции.

"Мы понимаем, что в лучшем случае количество людей в России, которое выступало против войны с моральных позиций — это, я думаю, 10-15% — это потолок. Это 15-20 миллионов человек. Это то, что удалось Путину за много лет", — сообщил Каспаров.

По его словам, речь идет о промывании мозгов и полной индифферентности к каким-либо моральным ценностям. Россияне сегодня близки к жителям СССР. Они ориентируются на действия правящей партии и реального морального стержня внутри общества нет.

"Но, опять же, у Гитлера была идея, а здесь — "что сегодня делает партия, то и надо делать". Это даже ближе к Советскому союзу", — добавил он.

По словам Гарри Каспарова, российские либералы и оппозиционеры говорят о том, что русский патриот должен выступать против войны. Но причиной "против" идут пункты: "потому что она идет плохо, потому что украинский дрон атакует Москву, потому что НАТО приблизилось к границе".

Он отметил, люди, которые выступают против войны, есть, но это явное меньшинство российского общества.

Напомним, 17 августа сообщалось, что в России пригрозили штрафами за распространение фото и видео расположения ВС РФ. Американские аналитики объяснили, что любая цензура повлияет на их способность освещать российские операции.

Кроме этого, 17 августа в ISW сообщили, что Кремль пытается заставить ряд стран отказаться от сотрудничества с ЧВК "Вагнер". Власти якобы стремятся уничтожить или реструктурировать организацию.