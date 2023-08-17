"15% — стеля": Гаррі Каспаров назвав кількість росіян, які проти війни в Україні

Опозиційний політик вважає, що в РФ є люди, які виступають проти війни в Україні, але це явна меншість суспільства.

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Російський опозиціонер Гаррі Каспаров в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив, що кількість росіян, які виступають проти ведення Російською Федерацією війни в Україні, не перевищує 15%.

За словами політика, наразі переважна частина російського суспільства не засуджує загарбницьку війну з моральної позиції.

"Ми розуміємо, що в кращому разі кількість людей у Росії, яка виступала проти війни з моральних позицій — це, я думаю, 10-15% — це стеля. Це 15-20 мільйонів людей. Це те, що вдалося Путіну за багато років", — повідомив Каспаров.

За його словами, йдеться про промивання мізків і повну індиферентність до будь-яких моральних цінностей. Росіяни сьогодні близькі до жителів СРСР. Вони орієнтуються на дії правлячої партії і реального морального стрижня всередині суспільства немає.

"Але, знову ж таки, у Гітлера була ідея, а тут — "що сьогодні робить партія, те й треба робити". Це навіть ближче до Радянського союзу", — додав він.

За словами Гаррі Каспарова, російські ліберали й опозиціонери говорять про те, що російський патріот має виступати проти війни. Але причиною "проти" йдуть пункти: "тому що вона йде погано, тому що український дрон атакує Москву, тому що НАТО наблизилося до кордону".

Він зазначив, люди, які виступають проти війни, є, але це явна меншість російського суспільства.

Нагадаємо, 17 серпня повідомлялося, що в Росії пригрозили штрафами за поширення фото і відео розташування ЗС РФ. Американські аналітики пояснили, що будь-яка цензура вплине на їхню здатність висвітлювати російські операції.

Окрім цього, 17 серпня в ISW повідомили, що Кремль намагається змусити низку країн відмовитися від співпраці з ПВК "Вагнер". Влада нібито прагне знищити або реструктурувати організацію.