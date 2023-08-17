На карте тревог в Николаевской области появилась отметка радиационной угрозы: что известно

По данным Николаевской ОВА, 17 и 18 августа на территории города Южноукраинск и Вознесенского района будут проводить командно-штабные учения по части гражданской обороны.

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17 августа в 9:55 на карте воздушных тревог в Николаевской области появился индикатор радиационной угрозы. Представители местной ОВА предупредили о проводящихся учениях. Об этом сообщил руководитель администрации Виталий Ким в Telegram-канале.

Отмечается, что 17 и 18 августа на территории города Южноукраинск и Вознесенского района будут проводить многоступенчатые командно-штабные учения по части гражданской обороны.

"Во время учений планируется отработка практических мероприятий по эвакуации населения из зон условного радиационного заражения", — говорится в публикации. Будет также отрабатываться ликвидация последствий пожаров и ракетных ударов.

По словам главы ОВА, во время учений может быть ограничено движение транспортных средств на дорогах регионального и местного значения в Вознесенском районе.

Карта тревог Карта тревог

Но в публикации подчеркивается, что все проводимые мероприятия носят учебный характер.

Напомним, что накануне, 16 августа, СМИ сообщали о то, что Путин якобы отдал распоряжение устроить двойную катастрофу и взорвать ЗАЭС. Но в Запорожской ОВА опровергли эти сведения, назвав их провокацией.

Также сообщалось, что украинские защитники сняли падение сбитого вертолета ВС РФ Ка-52.