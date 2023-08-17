На карті тривог у Миколаївській області з'явилася позначка радіаційної загрози: що відомо

За даними Миколаївської ОВА, 17 і 18 серпня на території міста Южноукраїнськ та Вознесенського району проводитимуть командно-штабні навчання з цивільної оборони.

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17 серпня о 9:55 на карті повітряних тривог у Миколаївській області з'явився індикатор радіаційної загрози. Представники місцевої ОВА попередили про навчання, що проводяться. Про це повідомив керівник адміністрації Віталій Кім у Telegram-каналі.

Зазначається, що 17 і 18 серпня на території міста Южноукраїнськ та Вознесенського району проводитимуть багатоступеневі командно-штабні навчання з частини цивільної оборони.

"Під час навчань планується відпрацювання практичних заходів з евакуації населення із зон умовного радіаційного зараження", — йдеться в публікації. Буде також відпрацьовуватися ліквідація наслідків пожеж і ракетних ударів.

За словами голови ОВА, під час навчань може бути обмежено рух транспортних засобів на дорогах регіонального та місцевого значення у Вознесенському районі.

Карта тривог Карта тривог

Але в публікації підкреслюється, що всі проведені заходи мають навчальний характер.

Нагадаємо, що напередодні, 16 серпня, ЗМІ повідомляли про те, що Путін нібито віддав розпорядження влаштувати подвійну катастрофу і підірвати ЗАЕС. Але в Запорізькій ОВА спростували ці відомості, назвавши їх провокацією.

Також повідомлялося, що українські захисники зняли падіння збитого вертольота ЗС РФ Ка-52.