Залужный рассказал, как "Росомахи" наводят ужас на пехоту ВС РФ на MaxxPro (видео)

Украинские воины положительно оценили скорость, маневренность и мощность бронетранспортера иностранного производства.

Related video

Пехота российских войск несет значительные потери в результате действий экипажей бронетранспортеров International MaxxPro 68-й отдельной егерской бригады им. Подробности в Telegram сообщил Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженных сил Украины.

Алексей, военнослужащий 68-й ОЕБр, рассказал, что пулеметчики давят российских оккупантов огнем, в это время гранатометчики добавляют выстрелов из люка. Впоследствии происходит высадка и бойцы идут на штурм.

"Поставленная задача — мы выезжаем", — сообщил он.

В заметке Залужного указано, что "росомахи" положительно оценивают скорость, маневренность, мощность бронетранспортера MaxxPro. Техника позволяет выполнять самые разнообразные задачи: как во время наступательных, так и оборонительных действий. Каждый бой — это освобожденная украинская территория.

"Победа будет за нами!" — уверяют воины 68 ОЕБр.

Бронеавтомобили MaxxPro в войне с Россией

В апреле защитники рассказали, что бронеавтомобиль американского производства MaxxPro выдержал прямое попадание из российского танка и ПТРК на Бахмутском направлении. Техника осталась условно целой в результате попадания управляемой ракеты из российского ПТРК.

В июне журналисты CNN показали, как бронеавтомобили MaxxPro спасают жизни украинских военных. Украинские бойцы рассказали, что "россияне знают, как отступать и атаковать". Основные сложности связаны с вражеской авиацией — РФ имеет преимущество в воздухе.

Напомним, в мае в Украине зафиксировали колонну бронеавтомобилей MaxxPro. Транспортные средства американского производства двигались по направлению к зоне боевых действий.