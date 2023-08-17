Залужний розповів, як "Росомахи" наводять жах на піхоту ЗС РФ на MaxxPro (відео)

Українські воїни позитивно оцінили швидкість, маневреність та потужність бронетранспортера іноземного виробництва.

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Піхота російських військ зазнає значних втрат внаслідок дій екіпажів бронетранспортерів International MaxxPro 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша. Подробиці у Telegram повідомив Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України.

Олексій, військовослужбовець 68-ї ОЄБр, розповів, що кулеметники давлять російських окупантів вогнем, у цей час гранатометники додають пострілів з люка. Згодом відбувається висадка й бійці йдуть на штурм.

"Поставлене завдання – ми виїжджаємо", – повідомив він.

У дописі Залужного вказано, що "росомахи" позитивно оцінюють швидкість, маневреність, потужність бронетранспортера MaxxPro. Техніка дозволяє виконувати найрізноманітніші завдання: як під час наступальних, так і оборонних дій. Кожен бій – це визволена українська територія.

"Перемога буде за нами!" – запевняють воїни 68 ОЄБр.

Бронеавтомобілі MaxxPro у війні з Росією

У квітні захисники розповіли, що бронеавтомобіль американського виробництва MaxxPro витримав пряме влучання з російського танка та ПТРК на Бахмутському напрямку. Техніка залишилась умовно цілою внаслідок влучання керованої ракети з російського ПТРК.

У червні журналісти CNN показали, як бронеавтомобілі MaxxPro рятують життя українських військових. Українські бійці розповіли, що "росіяни знають, як відступати та, на жаль, як атакувати". Основні складнощі пов'язані з ворожою авіацією — РФ має перевагу в повітрі.

Нагадаємо, у травні в Україні зафіксували колону бронеавтомобілів MaxxPro. Транспортні засоби американського виробництва рухалися у напрямку до зони бойових дій.