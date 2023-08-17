Залужний розповів, як "Росомахи" наводять жах на піхоту ЗС РФ на MaxxPro (відео)
Українські воїни позитивно оцінили швидкість, маневреність та потужність бронетранспортера іноземного виробництва.
Піхота російських військ зазнає значних втрат внаслідок дій екіпажів бронетранспортерів International MaxxPro 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша. Подробиці у Telegram повідомив Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України.
Олексій, військовослужбовець 68-ї ОЄБр, розповів, що кулеметники давлять російських окупантів вогнем, у цей час гранатометники додають пострілів з люка. Згодом відбувається висадка й бійці йдуть на штурм.
"Поставлене завдання – ми виїжджаємо", – повідомив він.
У дописі Залужного вказано, що "росомахи" позитивно оцінюють швидкість, маневреність, потужність бронетранспортера MaxxPro. Техніка дозволяє виконувати найрізноманітніші завдання: як під час наступальних, так і оборонних дій. Кожен бій – це визволена українська територія.
"Перемога буде за нами!" – запевняють воїни 68 ОЄБр.
Бронеавтомобілі MaxxPro у війні з Росією
У квітні захисники розповіли, що бронеавтомобіль американського виробництва MaxxPro витримав пряме влучання з російського танка та ПТРК на Бахмутському напрямку. Техніка залишилась умовно цілою внаслідок влучання керованої ракети з російського ПТРК.
У червні журналісти CNN показали, як бронеавтомобілі MaxxPro рятують життя українських військових. Українські бійці розповіли, що "росіяни знають, як відступати та, на жаль, як атакувати". Основні складнощі пов'язані з ворожою авіацією — РФ має перевагу в повітрі.
Нагадаємо, у травні в Україні зафіксували колону бронеавтомобілів MaxxPro. Транспортні засоби американського виробництва рухалися у напрямку до зони бойових дій.