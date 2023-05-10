Колону бронеавтомобілів MaxxPro зафіксували на відео в Україні, – нардеп

Транспортні засоби американського виробництва нібито рухаються на теренах України у напрямку до зони бойових дій.

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Колона нових американських бронеавтомобілів MaxxPro з українськими прапорами вже на території нашої держави. Про це 10 травня у Telegram-каналі повідомив Юрій Мисягін, депутат і член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки у Верховній Раді.

Він зазначив, що транспортні засоби рухаються десь на теренах України у напрямку до зони бойових дій. Нардеп в іронічній манері натякнув, що конкретну локацію не вказуватиме.

"Колона нових американських бронеавтомобілів MaxxPro під українськими прапорами у Житомирській області, або у Хмельницькій області, або у Дніпропетровській області", — йдеться у його дописі.

Характеристики бронеавтомобіля MaxxPro

Колісний бронетранспортер MaxxPro виготовлений у США. На озброєнні американської армії з 2007 року. Бронетехніку розробили представники компанії Navistar Defense разом з ізраїльською компанією Plasan Sasa. Бойова одиниця отримала захист від мін та засідок MRAP. Версія CAT 1 має 12,7-13,4 т, а CAT 2 важить 13,6-14,5 т. Встановлено у транспортному засобі двигун MaxxForce D9.3I6330. Захищений панцирний корпус з V-подібним дном монтується на незахищеному шасі International WorkStar 7000. Шасі витримує 7 кг вибухівки. Техніка оснащена автоматичним гранатометом Mk.19 та кулеметом калібру 7,62 мм.

Нагадаємо, 7 квітня боєць ЗСУ показав наслідки влучання керованої ракети у бронеавтомобіль MaxxPro. Бронемашина залишилась умовно цілою внаслідок влучання керованої ракети з російського ПТРК поблизу Бахмута. Техніка внаслідок атаки дуже постраждала, але врятувала життя екіпажу. На відео, яке показали українські захисники, одна з цих бойових машин витримала пряме влучання одразу двох снарядів. Автор відео пояснив, що алюмінієва броня транспортного засобу зуміла витримати удар з російського ПТРК. Капсула MaxxPro залишилася цілою, але отримала значну кількість пошкоджень.

Також 4 травня у соцмережі показали перевернутий Bushmaster та підбитий БТР M113. На відео можна побачити також німецький бронеавтомобіль Dingo ATF та МТ-ЛБ радянського виробництва. Події начебто відбувалися поблизу Бахмута, де тривають бойові дії.