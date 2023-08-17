Бойцы "Азова" показали, как уничтожают оккупантов на Запорожском направлении (видео)

Украинские защитники продемонстрировали, как наносят удары по вражеской военной технике.

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Бригада специального назначения "Азов" ведет боевую работу на Запорожском направлении. Соответствующее видео было опубликовано в официальном Telegram-канале подразделения 17 августа.

"Бригада специального назначения "Азов" работает на Запорожском направлении", — говорится в публикации.

На видеоролике показано уничтожение машины пехоты российских оккупантов.

Работа бойцов "Азова" наЗапорожском направлении

Напомним, 17 августа в. и. обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович сообщил, что бойцы полка специального назначения "Азов" вернулись на фронт и выполняют боевые задачи.

Мы также сообщали, что командир отдельного отряда специального назначения "Азов" Денис "Редис" Прокопенко 4 августа был замечен на тактических учениях бойцов. Соответствующее фото опубликовала пресс-служба "Азова".

Ранее, 31 июля, командующий Национальной гвардии Украины полковник Александр Пивненко отметил, что возвращенные из российского плена командиры "Азова" готовятся к возвращению на фронт.