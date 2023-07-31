"Запрета нет": освобожденные из плена командиры "Азова" вернутся на фронт, — НГУ (видео)

Командующий Нацгвардии Александр Пивненко заявил, что военные готовятся выполнять задачи на передовой. По его словам, Денис "Редис" Прокопенко может принять участие в боевых действиях уже в течение месяца.

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Возвращенные из российского плена командиры "Азова", в частности Денис "Редис" Прокопенко, готовятся к возвращению на фронт и будут выполнять задачи. Об этом в интервью для издания "Украинская правда" 31 июля заявил командующий Национальной гвардии Украины полковник Александр Пивненко.

"Для меня такого какого-то запрета, чтобы мне кто-то говорил, что те воюют, а те — нет, нет. Тем более я не распределяю, кто воюет. Мы находимся в Силах обороны, есть Верховный главнокомандующий, есть главнокомандующий, есть направленцы по оперативно-стратегическому испытанию. Кому нужна помощь, они присылают, грубо говоря, на военном языке, ко мне боевое распоряжение, я его выполняю, и все", — объяснил командующий НГУ.

Пивненко отметил, что возвращение Прокопенко к участию в боевых действиях зависит от обстоятельств на передовой.

"Возможно, и в течение месяца. Увидим, посмотрим, жизнь покажет", — сказал он.

Интервью с Александром Пивненко (о возможном участии командиров "Азова" в боевых действиях — с 8:45)

Напомним, 8 июля президент Владимир Зеленский заявил о возвращении домой командиров Дениса Прокопенко, Святослава Паламара, Сергея Волынского, Олега Хоменко, Дениса Шлеги. Они почти год находились на территории Турции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после новостей об освобождении защитников заявил, что Турция и Украина нарушили договоренности. По его словам, командиры "Азова" должны были находиться за границей до окончания войны.

16 июля пресс-служба бригады "Азов" опубликовала фото со встречи командира Дениса Прокопенко с бойцами. Он заявил, что его сердце, душа и тело принадлежат "Азову". Пресс-служба отметила, что вскоре защитник вернется в строй.