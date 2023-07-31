"Заборони немає": звільнені з полону командири "Азова" повернуться на фронт, — НГУ (відео)

Командувач Нацгвардії Олександр Півненко заявив, що військові готуються виконувати завдання на передовій. З його слів, Денис "Редис" Прокопенко може взяти участь в бойових діях вже впродовж місяця.

Related video

Повернені з російського полону командири "Азова", зокрема Денис "Редис" Прокопенко, готуються до повернення на фронт та виконуватимуть завдання. Про це в інтерв’ю для видання "Українська правда" 31 липня заявив командувач Національної гвардії України полковник Олександр Півненко.

"Для мене такої якоїсь заборони, щоб мені хтось казав, що ті воюють, а ті — ні, немає. Тим паче я не розподіляю, хто воює. Ми знаходимося в Силах оборони, є Верховний головнокомандувач, є головнокомандувач, є напрямківці по оперативно-стратегічному випробовуванню. Кому треба допомога, вони присилають, грубо кажучи, військовою мовою, до мене бойове розпорядження, я його виконую, і все", — пояснив командувач НГУ.

Півненко зазначив, що повернення Прокопенка до участі в бойових діях залежить від обставин на передовій.

"Можливо, і протягом місяця. Побачимо, подивимося, життя покаже", — сказав він.

Інтервв'ю з Олександром Півненком (про можливу участь командирів "Азова" у бойових діях — з 8:45)

Нагадаємо, 8 липня президент Володимир Зеленський заявив про повернення додому командирів Дениса Прокопенка, Святослава Паламара, Сергія Волинського, Олега Хоменка, Дениса Шлеги. Вони майже рік перебували на території Туреччини.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков після новин про звільнення захисників заявив, що Туреччина та Україна порушили домовленості. З його слів, командири "Азова" мали перебувати за кордоном до завершення війни.

16 липня пресслужба бригади "Азов" опублікувала фото з зустрічі командира Дениса Прокопенка з бійцями. Він заявив, що його серце, душа та тіло належать "Азову". Пресслужба зазначила, що незабаром захисник повернеться у стрій.