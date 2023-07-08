Повернення командирів оборони Маріуполя в Україну: Пєсков заявив про обман Туреччини (аудіо)

Спікер Путіна заявив, що рішення повернути бійців в Україну пов'язане з нібито провалами ЗСУ на фронті.

Related video

Повернення в Україну з Туреччини керівників оборони Маріуполя й "Азовсталі" Дениса Прокопенка, Святослава Паламара, Сергія Волинського, Олега Хоменка і Дениса Шлеги стало для Кремля ударом під дих. Прес-секретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Анкара і Київ порушили всі домовленості, повідомляє РИА "Новости".

"Повернення з Туреччини в Україну ватажків терористичного "Азова" є порушенням умов наявних домовленостей, умови повернення порушила як турецька сторона, так і Київ. За умовами домовленостей ватажки "Азова" мали перебувати на території Туреччини до моменту закінчення конфлікту", — заявив речник глави Кремля.

Пєсков додав, що Росію ніхто не поставив до відома "про передачу Україні ватажків терористичного угруповання "Азова" з Туреччини", а також натякнув, що у ЗСУ нібито "все погано" на фронті:

"Рішення видати Києву ватажків терористичного угруповання "Азов", порушуючи наявні домовленості, безпосередньо пов'язане з провалами в контрнаступі України, а війська київського режиму стикаються з провалами щодня".

Наприкінці спікер Кремля заявив, що в контексті підготовки до саміту НАТО на Туреччину чинили великий тиск, а Анкара як член Альянсу проявляє солідарність:

"РФ усе прекрасно розуміє, але таке порушення домовленостей нікого не прикрашає".

Легендарних захисників Маріуполя звільнили з полону у вересні 2022 року. Тоді російській стороні був відданий народний депутат і лідер політсили "Опозиційна платформа — За життя" Віктор Медведчук. Серед звільнених опинилися командир полку "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко, його заступник Святослав "Калина" Паламар і командир 36-ї бригади морпіхів Сергій "Волина" Волинський.

Однак пізніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що до кінця війни командири "Азова" будуть у Туреччині.

"Україна домовилася з Туреччиною — я говорив про це з президентом Ердоганом, що п'ятеро наших командирів, які звільняються з полону, перебуватимуть у цілковитій безпеці, у комфортних умовах і під особистою протекцією президента Туреччини до кінця війни", — заявляв тоді Зеленський.

Воїни повернулися додому в 500-ий день повномасштабної війни.

На початку липня Фокус писав, що у захисника "Азовсталі" Паламара "Калини" народилася дочка. Дівчинку назвали Квітослава.