Незабаром повернеться в стрій: "Редіс" із "Азова" зустрівся зі своїми бійцями (фото)

Після повернення з Туреччини Денис Прокопенко почав проходити реабілітацію та після цього збирається знову повернутися до виконання бойових обов'язків.

Related video

Командир бригади Нацгвардії "Азов" підполковник Денис Прокопенко з позивним "Редіс" після повернення з Туреччини вперше зустрівся з особовим складом і поділився планами на майбутнє. Про це повідомляє пресслужба бригади "Азов" 16 липня.

За його словами, він солдат, наразі його не цікавлять жодні інші сфери діяльності, і війна для всіх закінчиться лише за певних обставин.

"Перебуваючи в полоні, я сказав, що для мене ця війна не закінчиться, поки ми не повернемо з полону нашого останнього бійця та не відновимо кордони України на стан 1991 року. Моє серце, моя душа, моє тіло належать "Азову", — заявив Денис Прокопенко.

Також він зазначив, що зараз основні зусилля мають бути спрямовані на те, щоб провести бойову підготовку й доукомплектувати підрозділи особовим складом, технікою та озброєнням.

Довгоочікувана зустріч із командиром повинна буде підняти бойовий дух українських захисників, які входять до складу бригади. Це також додасть їм додаткової впевненості на полі бою.

У пресслужбі бригади "Азов" також зробили анонс повернення українського захисника в стрій, але станеться це трохи пізніше у зв'язку з певними обставинами.

"Підполковник Денис "Редіс" Прокопенко проходить реабілітацію та найближчим часом приступить до виконання службових обов'язків", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 8 липня повідомлялося, що з Туреччини в Україну повертаються командири захисників Маріуполя — Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега. Вони близько року перебували на території Туреччини та мали там залишатися до кінця війни.