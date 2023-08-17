Несмотря на заявления о переговорах с Москвой: НАТО поддержит Украину до победы, — Столтенберг

Генсек НАТО напомнил о роли Альянса, которая состоит в том, чтобы поддерживать Украину на конференции в норвежском городе Арендаль.

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Украина определяет подходящие условия и время для каких-либо переговоров с Москвой. Такое заявление в четверг, 17 августа, сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и подчеркнул, что позиция НАТО по Украине осталась неизменной, несмотря на недавние комментарии его коллеги. Об этом сообщает Yahoo.

"Украинцы и только Украинцы определяют условия для переговоров и подходящее решение за столом переговоров", — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО напомнил о роли Альянса, которая состоит в том, чтобы поддерживать Украину, во время конференции в норвежском городе Арендаль.

Заявление Столтенберг последовало после слов его коллеги Стиана Йенссена о том, что Киев в конечном счете может пойти на территориальные уступки России ради членства в Альянсе. Но впоследствии он же сказал, что сожалеет о своих комментариях.

"Его (Йенссена) месседж, а это и мой основной посыл, и НАТО, во-первых, состоит в том, что политика НАТО неизменна: мы поддерживаем Украину", — сказал Столтенберг.

Стиан Йенссен — высокопоставленный представитель Альянса, который проработал в НАТО больше десяти лет. Он редко выступает с публичными заявлениями, и для коллег такие слова оказались неожиданными.

Также сообщалось, что 17 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что уверен в освобождении территорий Украины, пока это поддерживает народ.