Незважаючи на заяви про переговори з Москвою: НАТО підтримає Україну до перемоги, — Столтенберг

Генсек НАТО нагадав про роль Альянсу, яка полягає в тому, щоб підтримувати Україну на конференції в норвезькому місті Арендаль.

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Україна визначає відповідні умови і час для будь-яких переговорів із Москвою. Таку заяву в четвер, 17 серпня, зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і наголосив, що позиція НАТО щодо України залишилася незмінною, незважаючи на нещодавні коментарі його колеги. Про це повідомляє Yahoo.

"Українці і тільки українці визначають умови для переговорів і відповідне рішення за столом переговорів", — сказав Столтенберг.

Генсек НАТО нагадав про роль Альянсу, яка полягає в тому, щоб підтримувати Україну, під час конференції в норвезькому місті Арендаль.

Заява Столтенберга послідувала після слів його колеги Стіана Єнссена про те, що Київ зрештою може піти на територіальні поступки Росії заради членства в Альянсі. Але згодом він же сказав, що шкодує про свої коментарі.

"Його (Єнссена) меседж, а це і мій основний посил, і НАТО, по-перше, полягає в тому, що політика НАТО незмінна: ми підтримуємо Україну", — сказав Столтенберг.

Стіан Єнссена — високопоставлений представник Альянсу, який пропрацював у НАТО понад десять років. Він рідко виступає з публічними заявами, і для колег його слова виявилися несподіваними.

Також повідомлялося, що 17 серпня голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що впевнений у звільненні територій України, поки це підтримує народ.