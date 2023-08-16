"Це була помилка": чиновник НАТО виправдався за слова про здачу територій України на користь РФ

За словами керівника апарату генсека Стіана Єнссена, обговорення сценарію майбутнього України було "неприйнятним" і він не повинен був цього робити.

Related video

Пропозиція для України у вигляді відмови від власних територій в обмін на повноцінне членство в НАТО була цілковитою помилкою. Про це наступного дня після скандалу заявив керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен, передає VG 16 серпня.

"Моя заява з цього приводу була частиною ширшої дискусії про можливі сценарії майбутнього в Україні", — зазначив урядовець.

Окремо він заявив, що не повинен був говорити про речі, які стосуються майбутнього іншої країни.

"Це була помилка", — сказав Стіан Єнссен.

НАТО в обмін на території: подробиці скандалу

15 серпня під час дебатів у норвезькому місті Арендаль, керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен припустив, що Україна дуже швидко може приєднатися до Альянсу, але для цього їй доведеться відмовитися від деяких своїх територій на користь РФ.

"Я думаю, що рішення може полягати в тому, щоб Україна відмовилася від території й отримала натомість членство в НАТО. Важливо, щоб ми обговорили, як пройти через це. Я не кажу, що так має бути. Але це може бути можливим рішенням", — заявив він.

НАТО в обмін на території: реакція України

Це викликало резонанс в Україні. Представник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко практично одразу зазначив, що такі пропозиції є категорично неприйнятними. Україна не збирається торгувати територіями, щоб комусь догодити.

"Участь офіційних представників НАТО, чи то усвідомлена, чи то неусвідомлена, у поширенні ідеї щодо можливості поступки українських земель тільки сприяє зміцненню позиції Росії", — заявив Ніколенко.

НАТО в обмін на території: реакція РФ

У Російській Федерації також не змогли пройти повз цю пропозицію. Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що практично вся територія України нібито є спірною, тому в Кремлі почали претендувати і на Київ, а столицю запропонували перенести до Львова.

"І для заходу в блок київській владі потрібно буде відмовитися навіть від самого Києва, столиці Стародавньої Русі", — написав Медведєв.

Нагадаємо, 15 серпня повідомлялося, що в НАТО висловилися про закінчення війни в Україні. Альянс продовжить підтримувати територіальну цілісність і незалежність України, незважаючи ні на що.