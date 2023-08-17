"Определенная работа": Маляр высказалась о событиях на левом берегу Херсонской области (видео)

По словам заместителя министра, ВСУ мощно уничтожают военную технику противника и изыскивают возможности вернуть оккупированные территории.

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Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 17 августа в эфире "24 канала" заявила, что ВСУ выполняли некоторые задачи в районе оккупированного левого берега Херсонской области. Сейчас там идет работа и защитники ищут решение вернуть оккупированные территории, но им нужна информационная тишина.

"Все ожидания понятны относительно Левобережья Херсонщины. Некоторые подразделения имели определенные задачи, которые выполнили. Ведется определенная работа, но не стоит акцентировать именно на левом берегу. Везде, где линия соприкосновения, временно оккупированные территории, мы ищем возможности вернуть их", — сказала она.

Замминистра подчеркнула, что для достижения успеха военные операции должны проходить в информационной тишине и призвала ее соблюдать.

При этом она также добавила, что даже сами военные иногда могут воспринимать тактический успех за стратегический. На самом же деле, по ее словам, информация о стратегических планах есть только у ограниченного количества людей.

"В разгар этой истории информационно была в командировке с теми подразделениями. Мы с военными общались на эту тему (левого берега Херсонской области, — ред.), то это та же история, как и по всей линии фронта. Есть большое желание освободить наши территории", — подчеркнула заместитель министра.

Она подчеркнула, что на юге защитники мощно уничтожают военную технику противника.

"Когда противники сильны, война длится долго. Нам удается, вопреки военной науке, наступать, но при этом наших гибнет меньше, хоть мы и наступаем. Мы наступаем в условиях превосходства врага и по вооружению, и по количеству людей, что является абсолютно беспрецедентным. Поэтому важно измерять наступление не метрами и километрами, а сам факт продвижения является уникальным в данных условиях", — отметила Анна Маляр.

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Напомним, 17 августа в СМИ писали почему критика контрнаступления ВСУ неоправданна. Украинская армия сталкивается с огромными вызовами: надо решать адскую логистику, наступать без преимущества в воздухе, проходить обучение на Западе, но оно дает только базу.

Ранее, 16 августа, Фокус разбирался, почему на Западе начинают готовить Украину к наступлению в 2024 году.