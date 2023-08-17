"Певна робота": Маляр висловилася про події на лівому березі Херсонської області (відео)

За словами заступниці міністра, ЗСУ потужно знищують військову техніку противника і вишукують можливості повернути окуповані території.

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Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 17 серпня в ефірі "24 каналу" заявила, що ЗСУ виконували деякі завдання у районі окупованого лівого берега Херсонської області. Зараз там триває робота і захисники шукають рішення повернути окуповані території, але їм потрібна інформаційна тиша.

"Всі очікування зрозумілі щодо Лівобережжя Херсонщини. Деякі підрозділи мали певні завдання, які виконали. Ведеться певна робота, але не варто акцентувати саме на лівому березі. Скрізь, де лінія зіткнення, тимчасово окуповані території, ми вишукуємо можливості повернути їх", — сказала вона.

Заступниця міністра підкреслила, що для досягнення успіху військові операції повинні проходити в інформаційній тиші й закликала її дотримуватися.

При цьому вона також додала, що навіть самі військові іноді можуть сприймати тактичний успіх за стратегічний. Насправді ж, за її словами, інформація про стратегічні плани є лише в обмеженої кількості людей.

"В розпал цієї історії інформаційно була у відрядженні з тими підрозділами. Ми з військовими спілкувались на цю тему (лівого берега Херсонської області, — ред.), то це та ж історія, як і по всій лінії фронту. Є велике бажання звільнити наші території", — наголосила заступниця міністра.

Вона підкреслила, що на півдні оборонці потужно знищують військову техніку противника.

"Коли противники сильні, війна триває довго. Нам вдається, всупереч військовій науці, наступати, але при цьому наших гине менше, хоч ми й наступаємо. Ми наступаємо в умовах переваги ворога і по озброєнню, і за кількістю людей, що є абсолютно безпрецедентним. Тому важливо вимірювати наступ не метрами й кілометрами, а сам факт просування є унікальний в даних умовах", — наголосила Ганна Маляр.

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Нагадаємо, 17 серпня у ЗМІ писали чому критика контрнаступу ЗСУ невиправдана. Українська армія зіштовхується з величезними викликами: треба вирішувати пекельну логістику, наступати без переваги у повітрі, проходити навчання на Заході, але воно дає лише базу.

Раніше, 16 серпня, Фокус розбирався, чому на Заході починають готувати Україну до наступу у 2024 році.