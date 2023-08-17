Машины и недвижимость: у экс-военкома Пикала нашли "необъяснимое" имущество на 8,5 млн грн

По данным антикоррупционеров, члены семьи бывшего руководителя областного ТЦК приобрели несколько авто, две квартиры и земельные участки на сумму, которая в разы превышает их реальный уровень дохода.

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило признаки незаконного обогащения у бывшего военкома из Днепропетровщины на сумму 8,5 миллионов гривен. Об этом в четверг, 17 августа, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению НАПК, речь идет об Анатолие Пикале, который ранее занимал должность начальника Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Так, антикоррупционеры выяснили, что в его декларации за 2020 год было указано, что ни он, ни его близкие не обладают денежными активами. Однако, мониторинг выявил, что отец Пикала в течение последних 4 лет приобрел имущества на сумму в 7,9 млн грн, включая квартиры, автомобили и долю в торговом комплексе.

В НАПК перечислили следующее имущество:

две квартиры в Днепре стоимостью 1 776 000 грн и 698 950 грн;

автомобиль Volkswagen Passat стоимостью 359 700 грн;

автомобиль FOord Rangerстоимостью 780 000 грн;

автомобиль Audi А6 стоимостью 1 875 000 грн;

автомобиль Volkswagen ID.6 стоимостью 1 300 000 грн.

Кроме того, отец бывшего военкома также стал основателем и полным бенефициарным владельцем компании с уставным капиталом в размере 1,1 млн грн. Этот капитал был сформирован с использованием собственных наличных средств. В июле 2023 года компания приобрела долю в торговом комплексе на территории Днепропетровской области, оцененную в 1,15 млн грн.

"Учитывая то, что размер всех приобретенных активов превышает размер законно полученных отцом военкома доходов почти на 6 млн грн, очевидно, они были приобретены по поручению самого военкома и за счет средств, законность источников которых не подтверждена", — отметили в НАПК.

Также установлено, что в прошлом году жена бывшего военкома получила в подарок от своего отца 65 тысяч долларов (около 2,6 млн грн).

Кроме того, в течение 2021 года, бывший начальник Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки приобрел несколько недвижимых объектов на сумму 168 300 гривен. Это включает два земельных участка стоимостью 32 тысячи гривен и 22 тысячи гривен соответственно, а также жилой дом стоимостью почти 115 тысяч гривен.

Эксперты также установили, что суммарный доход военкома и его близких лиц из законных источников значительно ниже стоимости всех приобретенных активов. Собранные факты переданы в Специализированную прокуратуру Восточного региона для дальнейшего расследования в рамках уголовного производства.

Обыски у экс-военкома Пикала

Стоить отметить, что ранее, 1 августа, в Министерстве внутренни дел сообщили о проведении обысков по месту жительства бывшего главы ТЦК и СП в Днепропетровской области.

По данным следствия, бывший военком с начала полномасштабного вторжения "заработал" 350 тысяч долларов. За полтора года экс-глава ТЦК успел оформить на отца несколько автомобилей и две квартиры на территории города Днепра

Правоохранители не сообщали имени подозреваемого, но, по всей видимости, речь шла об Анатолии Пикале.

Напомним, после резонансного расследования о незаконном обогащении бывшего главы одесского областного ТЦК Евгения Борисова и последовавшего увольнения, Зеленский 17 августа подписал указ, утверждающий решение СНБО об увольнении всех руководителей областных ТЦК.